На курс Украины не влияет: Зеленский поменял Богдана на Ермака

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего офиса Андрея Богдана. Причиной стал конфликт последнего с помощником президента Андреем Ермаком. Именно Ермак и занял освободившийся пост.

В офисе Зеленского заявляют, что смена руководства не повлияет на курс страны, сообщает телеканал "Россия 24". На своей предыдущей должности Ермак занимался международными отношениями, в частности, вопросами Донбасса, отмечает Екатерина Миронова.

На этот раз Андрея Богдана действительно попросили на выход. На должность руководителя офиса украинского президента уже назначен его конкурент, помощник главы украинского государства Андрей Ермак. Соответствующие указы уже подписаны. Конкретных причин Владимир Зеленский не указывает, но в своем свежем интервью прозрачно намекает.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению, поэтому мы теряем или время, или теряем людей", — сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Разговоры о взаимной неприязни между Андреем Богданом и Андреем Ермаком ходили уже несколько недель. Февральский номер одного из украинских журналов посвящен противостоянию двух политиков. Впрочем, на прямые вопросы оба отвечали наигранным недоумением.

"У нас никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду. Я выполняю поручения президента. Это правильно, у меня со всеми членами команды уважительные отношения", — сообщил новый глава президентского офиса Андрей Ермак.

Они жили мирно, пока Андрей Богдан занимался внутренними вопросами, а Андрей Ермак внешнеполитическими. Но помощник президента зашел на поле игры главы офиса: его заинтересовали назначения губернаторов и ситуация с киевской властью. Тут и началась открытая конкуренция, в которой Богдан, похоже, проиграл.

"Богдан больше не нужен президенту. Богдан был вначале наиболее компетентным человеком в его окружении. Он построил вертикаль и горизонталь власти Зеленского, но вместе с тем он критично усилился на этой вертикале и влиял вообще на власть, — пояснил политолог Руслан Бортник. — Это вызывало многочисленные конфликты в команде".

Новый глава офиса, как и его предшественник, юрист. Но не только. Более того, он кинопродюсер. По информации украинских журналистов, Андрей Ермак и Владимир Зеленский дружат лет 10.

Став президентом, Владимир Зеленский пригласил старого знакомого быть его помощником. Ермак отвечал за организацию встречи в нормандском формате с украинской стороны, занимался процессом обмена между Россией и Украиной, участвовал в переговорах с Москвой и Вашингтоном.

"Он человек не броский, ведет себя достойно, — характеризует его журналист Андрей Пальчевский. — У него есть связи с теми, кто обратил Богдана во враги державы. Нужны люди, которые будут находить возможности провести Украину по дорожке между тектоническими плитами политических систем – Россией и Западом".

Впрочем, Андрея Богдана не стоит списывать со счетов, говорят эксперты. История с несостоявшейся отставкой премьера Алексея Гончарука показала, что Владимир Зеленский не сторонник расставаться с проверенными людьми. Богдану прочат место вице-премьера или главы Высшей рады правосудия.