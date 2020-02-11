В Крыму суд отменил арест владельца парка львов «Тайган»

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи владельца крупнейшего в Европе парка львов «Тайган» Олега Зубкова, сообщает «Интерфакс».

Мера пресечения ему изменена «на запрет определенных действий». Зубков освобожден из-под стражи в зале суда.

Белогорский районный суд Крыма арестовал Зубкова 3 февраля в рамках уголовного дела о нападении льва на посетительницу сафари-парка. Ранее он был под подпиской о невыезде. Причиной ареста стала неявка в суд.

Инцидент произошел в июле 2018 года. Туристка из Кировской области подошла к одному из львов в парке и положила ему руку на гриву, чтобы сфотографироваться. Лев укусил женщину за руку.

Дело об оказании небезопасных услуг было передано в суд в начале ноября 2019 года. Зубкову грозит до шести лет лишения свободы.

Как отмечает «Крым.Реалии», в начале декабря работу парка приостановили на 30 дней по судебному решению из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных.

В конце 2019 года парк львов «Тайган» закрыли на 30 дней во второй раз, еще до истечения прошлого срока. На этот раз — из-за отсутствия вакцинации у животных.

Олег Зубков тогда заявлял, что эти причины надуманные, а закрытие вызвано его затянувшимся конфликтом с российскими властями Крыма.

На одной из пресс-конференций глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зубкова «чисто проукраинским персонажем, который поднимает скандал, не выполняя законные требования ветеринаров».

В 2015 году Зубков объявлял о закрытии зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» в Крыму в знак протеста против действий прокурора Натальи Поклонской. Он также потребовал ее отставки.

В интервью The Insider Олег Зубков рассказал о том, как прокуратура Крыма преследует частный бизнес.