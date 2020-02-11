Автоновости: Стартовал приём заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLA

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил о начале приема заказов на обновленный паркетник GLA на европейском рынке.

Указанная новинка будет предлагаться у местных дилеров по цене от 36,3 тысяч евро. В свою очередь, инсайдеры анонсировали, что первые экземпляры кроссоверов GLA поступят к дилерам уже весной нынешнего года. Под капотом в базовой комплектации применят 1,3-литровый бензиновый двигатель на 163 л.с. мощности.

Новый немецкий кроссовер приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и разгоняется до сотни за 8,7 секунд. В топовом исполнении автомобиль получит 306-сильный бензиновый двигатель, который имеет 2 литра. Остальные параметры данной модели будут известны после поступления в продажу.



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Автоновости: Стартовал приём заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLA

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