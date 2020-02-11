Изолированная на карантин жительница Санкт-Петербурга сбежала из больницы, взломав бокс

11.02.2020, 19:24, Новости дня

Находящаяся на карантине из-за подозрения на коронавирус жительница Санкт-Петербурга сбежала из Боткинской больницы, взломав изолированный бокс. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главного врача больницы Алексея Яковлева и саму женщину.

По информации издания, Алла вернулась из Китая 30 января, а спустя несколько дней у нее заболело горло, и она вызвала скорую помощь. Сразу госпитализировать ее не стали, но 6 февраля домой к женщине пришли сотрудники Роспотребнадзора и вручили постановление о постановке на 14-дневный карантин в Боткинскую больницу.

Женщина рассказала изданию, что 7 февраля она взломала изолированный бокс и покинула больницу. По словам женщины, она уже четыре дня находится дома, и за это время ей не звонили ни из больницы, ни из полиции, которую вызвали сотрудники Боткинской.

Ранее сегодня число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тысячу человек, заразившихся — более 43 тысяч. Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название Covid-19.

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