Ученые: Диабет чаще диагностируется у коренных народов Канады

11.02.2020, 19:21, Разное

Учёные установили, что диабет чаще всего диагностируется у коренных народов Канады. В зоне повышенного риска оказались женщины из Онтарио в возрасте от 20 до 34 лет.
Исследователи изучили данные медицинских работников, собранные за период с 1995 по 2014 год. Всего было изучено около 158 тыс. наследников первых поселенцев Канады и более 30 млн жителей Онтарио. Оказалось, что у первых риск развития сахарного диабета намного выше, чем у всех остальных. Причём больше всего подвержены этому заболеванию представительницы прекрасной половины человечества, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».

Эксперты объяснили, что это может быть связано ещё с первыми колонистами. Из-за них коренное население Канады вынужденно проживало в условиях экономической и социальной изоляции. Таким образом поддерживать высокий уровень здравоохранения не представлялось возможным.



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Ученые: Диабет чаще диагностируется у коренных народов Канады

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