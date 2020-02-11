Ведущей «Евровидения- 2020» станет блогер-трансгендер

11.02.2020, 19:21, Разное

Ведущей «Евровидения- 2020» станет блогер-трансгендер. Сообщение об этом появилось на официальной странице песенного конкурса в Instagram.
12 мая в Роттердаме будет проходить первый полуфинал известного песенного конкурса «Евровидение». С приближением этой даты организаторы раскрывают всё больше деталей о предстоящем соревновании. Таким образом, накануне стало известно о том, что освещать онлайн-трансляцию будет приглашенная звезда, которой стала голландский блогер Никки де Ягер (Nikkie de Jager), более известная по названию своего канала на Youtube как NikkieTutorials.

13 января 2020 года она пояснила о том, что является трансгендерной девушкой. 10 февраля на своей странице в Instagram визажист разместила видеоролик с участием Дункана Лоуренса, который стал победителем «Евровидения-2019». С помощью этой публикации Никки Ягер поделилась новостью о своём участии в конкурсе в качестве ведущей.

Девушка получила огромную популярность благодаря своим видео-урокам по макияжу. У нее более 13 миллионов подписчиков на YouTube и 13,8 миллионов фоловеров в Instagram. Визажист сотрудничала с большим количеством бьюти-брендов, а также с такими знаменитостями, как Ким Кардашьян, Джесси Джей и Леди Гага.



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Ведущей «Евровидения- 2020» станет блогер-трансгендер

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