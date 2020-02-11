Швейцарская фирма полвека помогала ЦРУ перехватывать шифровки 120 стран

11.02.2020, 19:19, Новости дня

На протяжении 50 лет Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США перехватывало секретную информацию более чем 120 стран с помощью компании Crypto AG в Швейцарии, производившей устройства шифрования, сообщила газета The Washington Post.

«Правительства по всему миру более 50 лет доверяли одной компании каналы связи со своими шпионами и дипломатические тайны. Компания Crypto AG, получив свой первый контракт от США в годы Второй мировой войны, на десятилетия стала главным разработчиком машин шифрования, а затем и соответствующих чипов и программного обеспечения», — приводит материалы издания ТАСС .

Эта фирма обслуживала более 120 стран, в том числе Иран, страны Латинской Америки и Ватикан. «Однако никто из клиентов не предполагал, что фирмой тайно владеет Центральное разведывательное управление США в партнерстве с западногерманской разведкой. Данные спецслужбы использовали оборудование компании для взлома кодов шифровок стран», — пишет издание.

Ранее портал WikiLeaks описал  работу программы ЦРУ по сбору видеопотоков.



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Швейцарская фирма полвека помогала ЦРУ перехватывать шифровки 120 стран

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