Самая короткая зима: синоптики объявили наступление весны в России

11.02.2020, 19:18, Разное

Специалисты Росгидромета объявили о приходе весны в европейской части России в ближайшее время. Однако все еще может измениться, сообщают «Невские Новости».

Синоптики прогнозируют, что даже те небольшие холода, которые наступили на днях, окончательно уйдут уже в ближайшие недели. Тем не менее, глава организации Игорь Шумаков обратил внимание, что в текущем году погода была аномальной и непредсказуемой и точные прогнозы в таких случаях можно назвать «шедеврами». Он также отметил, что такое происходило и прежде – 100 и 50 лет назад. 



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Самая короткая зима: синоптики объявили наступление весны в России

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