Мнение: Что делать, если ты пиарщик, и со статьей твоего клиента проблемы в Википедии

11.02.2020, 19:16, Разное

Недавно я рассказывала, что делать, если дорогую твоему сердцу статью пытаются удалить на википедии и почему так случается.

Попросили расширить поконкретней для специалистов отрасли: что же можно делать, как спасать ситуацию, если твой клиент — звезда, а в статье в Википедии о нем — фигня, и клиенту эту это мешает спокойно спать.

Ну, заодно и пригодится и тем, кто не по работе пытается там что-то поправить. Получился вообще психологический очерк загадочного мира авторов Википедии (с инструкцией по пунктам). Впрочем, вы же меня знаете, просто так ничего не бывает, так что для прочей аудитории это получился сурово юмористический рассказ, заодно раскрывающий Грязные Психологические Секреты Самого Влиятельного информационного сайта в Мире.

Берем случай, когда статья уже есть готовая, но с ошибками (написание с нуля — это отдельный разговор).

Ну, ловите подробную инструкцию.

Путь первый (легкий):

Найти опытного википедиста (участника Википедии) и попросить его о помощи.

Это реально будет самый легкий, быстрый и безболезненный путь. Вам помогут соблюсти все сто тыщ миллионов имеющихся в проекте очень странных и непонятных правил, вы обойдетесь без головной боли и лишних нервов. Вы не будете успевать следить за руками, как все будет сделано идеально, корректно, проверяемо и хорошо оформлено.

Опасности этого пути:

— трудно найти настоящего адекватного опытного википедиста, готового в этом помочь.

Знакомые мне рассказывали, что пытались найти таких людей на сайтах услуг, нанять за деньги. Так вот, прикиньте, там были мошенники! Они брали деньги, делали что-то для клиента в википедии, но "без гарантий". И статьи вообще в итоге удаляли, а этих "консультантов" потом ищи-свищи.

Так что просить о помощи стоит только своих друзей, нормальных знакомых, людей, с которыми кто-нибудь уже сотрудничал раньше и остался доволен результатом. А не понабирать по объявлению.

(Я вообще считаю, что в крупных пиар-агентствах должен существовать отдельный специалист по взаимодействию с Википедией, с опытным человеком на должности переговорщика. Чтобы они банально предоставляли такую важную услугу в пакете, под ключ. Но организовать такое, конечно, отдельный геморрой).

NB: бегать по форумам википедии за приглянувшимися вам википедистами и совать им деньги — не надо! Если они у вас их возьмут, их могут заблокировать за оказание платных услуг!

— опытный википедист может честно вам сказать:

"Простите, ничего сделать не могу. Ваш клиент — пустышка, никак не проходящая по критериям значимости правил Википедии. Статья о нем выставлена на удаление за дело, и не ее спасти"

или

"Сорри, то, что он убил и съел свою собаку, написали в "Коммерсанте", "Медузе" и "РБК". Из статьи в Википедии это не удалить. Попробуйте посудиться с этими СМИ, если напишут опровержение, тогда снова зовите, а я пока пошел".

В общем, если такой википедист-консультант честно вам сказал, что все, трындец, поделать ничего нельзя, то попробуйте с ним поговорить ласково, попросить еще, мб статью все-таки можно хотя бы смягчить. Но скорей всего вердикт реально фатален.

Путь второй (муторный):

Попробовать справиться своими силами.

Поскольку большинство наверняка попробует именно этот путь, накидаю общие контуры, что можно и что нельзя сделать.

Для начала список того, что делать ни в коем случае

НЕЛЬЗЯ:

а) истерить, нервничать, заполнять форумы википедии словесным флудом.

Почему:

потому что, как я объясняла в прошлый раз, зарегистрированных участников в русской википедии 2,6 миллионов, активных пользователей за последний месяц 11 тысяч, А администраторов — 84 человека. То, что при такой пропорции проект как-то функционирует, в нем поддерживается порядок и разгребаются завалы, на самом деле, является чудом. Это происходит потому, что очень многие участники-старожили помогают админам и решают те вопросы, которые можно выяснить без специальных админских прав. Подобных старожилов немного, 200 человек максимум.

А статей в русской википедии на сегодня 1,6 миллионов.

Ну вот, такая диспропорция ведет к тому, что администратор википедии (или адекватный участник, решающий проблемы) напоминает человека с мигренью. Да, он попробует вам помочь, но только если вы изложите свою просьбу внятно И РАДИ БОГА НЕ БУДЕТЕ ВОПИТЬ!!!!

если вы будете истерить, на вас забьют. Чисто ради сохранения собственной психики. Никто не будет стараться вам помочь. Проект волонтерский, в Википедии авторы делают только то, что им приятно. Общаться с истерящим пиарщиком или его клиентом — неприятно.

кроме того, ни в коем случае нельзя

б) угрожать судом

Почему:

Во-первых, википедистам, особенно русским, пофиг. Они обычно работают под никами, а сервера википедии стоят во Флориде. Засудить Википедию очень сложно, и даже американским страдальцам это не удается, при всей их развитой судебной системе.

Во-вторых, помните пункт выше про "потому что тишина должна быть в библиотеке". Википедия существует 20 лет, и за это время там четко поняли, что если некто угрожает судом, значит, он будет вопить, отжирать кучу ресурсов и мешать проекту жить, а выхлоп нулевой. Поэтому в Википедии (не в русской, а в общемировой, вообще) есть железное автоматическое правило: угрожаешь судом — сразу в бан.

В-третьих (и это пункт важный для дальнейшего продолжения разговора), википедисты — это люди, обладающие определенным типом психики, мышления, привычками. Это кропотливые, дотошные и мстительные справедливые люди, которые любят искать детали и несостыковки. Наорал на википедиста из-за статьи о своем клиенте, поугрожал ему судом (или еще хуже подкараулить в подъезде), обвалил ему личку своими посланиями — гарантированно это приведет лишь к тому, что на статью о клиенте налетит огромная куча азартных википедистов, которая найдет всю возможную информацию о вашем клиенте, самую нелицеприятную, поместит ее в статье на самые видные места, подкрепит сносками, да еще и изложит максимально нейтральным и достойным доверия стилем. Холиварка покажется вам мечтой. Если повезет, статью о клиенте просто удалят.

Хрестоматийный кейс, который вообще надо преподавать на лекциях по пиару — это как владелица маникюрных салонов Лена Ленина пыталась побороть Википедию. В частности, ей не нравился истинный год ее рождения. В итоге она задолбала всех настолько, что википедисты объявили на нее охоту и выжгли отовсюду напалмом.

Другой мой любимый кейс, иллюстрирующий, на какие раскопки правды способен википедист, впавший в азарт — Миф о Джебраилове: друга де Голля удалили из Википедии. Из-за простого азербайджанского хлопца википедисты дошли до Ленинки, архива Тарна и Гароны, РГАСПИ и славного города Бордо.

Угрожать физическим насилием и вообще чем угодно, тоже не надо, надеюсь, понятно.

ну и наконец, нельзя

в) искать ответственного

Не надо писать личные письма и сообщения всем админам по списку, звонить им, писать личные сообщения всем, кто отметился на странице обсуждения вашего клиента в том или ином виде. Бессмысленно вопрошать "кто тут за все отвечает?! вызовите менеджера! дайте вашего директора!!"

В википедии нет "главного". Не надо подсознательно переносить на нее структуру вашей фирмы, мэрии Москвы, мирового правительства рептилоидов с тиранозавром в президентском кресле. В ней нет отстветственных, в ней трудятся только волонтеры, бесплатно, которые делают это лишь потому, что это им по приколу. Больше это похоже на гигантский муравейник, в котором каждый занимается только своим кусочком работы и только потому, что его вштыривает. У админов есть права, но обязанностей (перед вами) никаких нет, он тоже делает только то, что ему хочется, а для сохранения статуса админа главное для него соблюдать внутренние правила проекта и отрабатывать норму админдействий в штуках. Понравится админу ваше (короткое) письмо — займется проблемой; не понравится, или возникнет у него настроение залить свою свежую фоточки клопа-водомерки — тогда он вашей проблемой не займется.

Примечание:

Помните, как говорил Дживс, о "психологии индивидуума".

Приведу пример: ежели вы грамотный пиарщик, и знаете, что журналист важного СМИ, от которого вам что-то нужно, злостно подбухивает, вы же не будете звонить ему в субботу в 9 утра, правда? И излагать просьбу жизнерадостным голосом. Да в и в среду в час дня будете же звонить этому нужному человеку с некоторой опаской, и если он попросит вас не журчать, потому что башка болит, вы же поступите как грамотный пиарщик и поговорите с ним нежно и ласково, потому что нужна услуга.

Вот и условный википедист, простой, или администратор, или сотрудник фонда, которому вы обваливаете почту просьбами, имеет некие типические черты, которые необходимо учитывать, чтобы не сломать коммуникацию и добиться желаемого. Попробую набросать небольшой очерк, чтобы вы могли представить примерно, как с таким человеческим материалом работать.

Кадр из спин-оффа "Секретных материалов"



Средний википедист — это мужчина (только 8-16% авторов википедии — женщины).

Насчет возраста: от 17 до 40 лет — это 60%, старше 40 лет — 30% (тут подробней), но там статистика вообще для всех пользователей, в нашем же случае речь идет об "опытном участнике", который давно в проекте, разбирается в его правилах, занял админскую должность. Им обычно от 30-40 лет. Но самое их главное отличие от "обычных людей" — это темперамент и, главное, способ мышления. Когда обычный человек (обычно спец по своей теме) жалуется, что начал править в википедии, ничего там не понял, его там (как спеца) затравили, и он ушел — это просто система тестировала его способ мышления и отсеивала тех, кто не может понять, как википедия с ее кучей правил хитро устроена. Именно поэтому среди авторов так мало женщин (им скучно таким способом мыслить). (И поэтому, начальник PR-отдела, выбирая, какую из сотрудниц своего отдела бросить на амбразуру Википедии, останови свой выбор на самой интровертной. Твой выбор, по говоря языком имиджа, — Настя Каменская или агент Скалли, но ни в коем случае не мисс Фишер, Джессика Флетчер, Вероника Марс или Баффи истребительница вампиров).

Средний википедист — это мужчина, который любит долго и молча сидеть за компьютером. Знакомый вроде типаж, только страсть, которую другие вкладывают в онлайн-бродилки или порно-покер, они вкладывают в Википедию. Им нравится, что ее можно структурировать, приводить в порядок, контролировать. Большинство из них интроверты. Некоторые называют таких людей гиками.

Групповой марафон википедистов по написанию статей, США



По русской википедии таких данных нет, но вот в англоязычной видно, что среди авторов очень много людей, которые считают, что у них синдром Аспергера (более 600 человек), а около 160 авторов говорят, что у них аутизм. Эти данные я привожу, чтобы вы попытались представить отношение авторов википедии к информации, правде, контролю, и давлению извне. Если же кто верит в лженауку соционику, в юнгианскую типологию личности, то вот иностр. попытка вычислить доминирующий психологический тип. Отметившихся мало, 145 человек, но из них 20% INTJ и 30% INTP, а в реальном мире их 2% и 3%.

То есть Википедия — это виртуальный мир, в котором интуитивные мыслящие интроверты объединились и захватили власть.

Нет ничего удивительного, что представителю 95% прочего человечества очень трудно врубиться в ту систему правил, которую они понастроили и из-за которой ты, жизнерадостный жовиальный экстравертный пиарщик и являешься таким хорошим пиарщиком, и теперь который месяц бьешься и не можешь удалить фигню.

Слёт википедийцев разных языковых версий в 2012 году в Вашингтонском университете.



Средний википедист любит правила и структуры. Но правила реального мира ему не нравятся, потому что они не логичные и не записаны буквами. Зато он хорошо знает правила Википедии (а их очень много и они очень длинные, на каждый чих запасено), умеет в них лавировать и слегка прогибать под себя. Людей, приходящих в Википедию со стороны, посторонних, "новичков", (и, конечно, бедных пиарщиков), он немного нелогично презирает за то, что они не могут в эти правила с лету врубиться. Он имеет iq выше среднего, он дотошный, кропотливый, усидчивый, иногда мнительный, бывает, вспыльчивый и мстительный (но всегда ощущает себя борцом за Правду и правила в проекте). Но если попросить у википедистов помощи со статьей на их "языке", то они с большой отзывчивостью впрягутся за твое дело и реально могут потратить на тебя огромную кучу времени и сил.

Проблема, конечно, в том, что если ты умеешь говорить на их "языке", то тебе помощь со статьями от них не нужна, ты уже сам наверняка википедист.

Так что ради получения помощи надо мимикрировать. Помните, похмельным журналистам в субботу не звонить, а вот википедистов — не грузить ором, многословием, бессистемностью, обвинениями, хулой на их драгоценные правила и на любимый проект, внутри которого они психологически живут, не употреблять слова-триггеры и не наступать на любимые мозоли.

Завершающая часть, как конкретно статью-то исправлять:

вариант а) см. путь первый (легкий).

Надеюсь, мудрые люди пойдут по нему, а дальше будут читать только ради развлечения и наслаждения моим несравненным слогом.

вариант б) попробуйте поискать тайного википедиста в своем IT-отделе, среди разных "компьютерщиков". Быть может, вам повезет, и там есть человек, который уже пробовал играть в это многопользовательскую онлайн-игру под названием "Википедия", понял ее правила и даже достиг некого статуса. Попросите его о помощи (вежливо, без давления).

вариант в) "Сама, сама, сама" (с) голосом Михалкова в фильме "Вокзал для двоих".

1. Открываете ворд. Составляете список ошибок в статье, комментарии к ним и доказательства реальных фактов.

Пример:

Ошибка: Родился в 1977 году. Правда: Родился в 1978 году. Пруфы (ссылки на: сайт правительства РФ / личный профиль на Снобе / интервью там-то и там-то). Пруфов побольше, подряд.

Ошибка: Родился в Чикаго. Правда: Родился в Ангарске. Пруфы (ссылка на видео юбилея роддома в г. Ангарске, где мэр лично благодарит вашего клиента, что он там родился).

Ошибка: убил и съел свою собаку. Правда: бухой журналист из издания "Мы в танке" как-то написал про вашего клиента фейк. Пруфы (официальное опровержение и извинение издания "Мы в танке", решение суда и т.п.). Поскольку этот факт оскорбителен и оказался неправдой, его из статьи уберут, по новым правилам о биографиях о живых людях. Раньше бы он оставался в виде "по опровергнутым слухам, такой-то съел собаку". Неприятно.

И так далее.

Если ошибка в статье есть, а пруфа, который ее опровергает, не существует, надо его организовать. На личном сайте клиента можно опубликовать справку, вывесить небольшое его интервью, в котором он излагает истину, или лучше организовать публикацию на стороннем ресурсе, чем круче репутационно, тем лучше. Пруфы должны быть для всего. Сканы документов не годятся, это первичный источник информации, Википедия их не одобряет (особенно если слать их в личку админам!).

2. Идете в Википедию. Регистрируете там аккаунт.

3. Дальше будет сложнее.

Вам придется вежливо попросить о помощи и логично обосновать свою просьбу.

Для большинства людей во Вселенной это невыполнимое задание.

Самому пиарщику править в статье, широкими жестами, в стилистике, выдающей работу на заказ, ради отмывания репутации объекта статьи — НЕЛЬЗЯ. Вернее, можно, если вы достаточно опытный пользователь проекта и сможете сделать это так, чтобы никто не пропалил. Но моя инструкция не для таких, поэтому нельзя, потому что это нарушает правило "Конфликт интересов". Согласно ему, писать или исправлять статьи о себе (своих друзьях, родственниках, клиентах) очень настойчиво не рекомендуется.

Вы, конечно, можете это попробовать сделать. Согласно составленному вами списку, и добавляя сноски к каждому добавленному утверждению. Но, быть может, вы уже раньше пытались подобное делать, обожглись и теперь читаете мой текст — вашу работу кто-то взял и целиком ликвидировал, вернув к прежнему виду. Так часто бывает, потому что вы не "опытный википедист" и делаете "ангажированные, рекламные правки".

***

Кстати, вот притащили в комменты интервью с телеведущей Екатериной Андреевой:

— Екатерина Сергеевна, а что не так в освещении Вашей биографии Википедией?

— Там масса ошибок, начиная с даты моего рождения. (…)

— А Вы пытались что-то сделать?

— Да. Сама я не умею редактировать Википедию. Но я просила своих друзей исправить эту информацию самостоятельно. Но их исправления всё-время отменяли администраторы. Потом мы написали одному из них на электронную почту, но он ответил, что не может ничем помочь в этой ситуации… Мне, прежде всего в этой ситуации очевидно, что в Википедии нет никакого ответственного органа, в который можно было бы обратиться за изменением информации.

На основе приведенного мною выше списка вы можете самостоятельно посчитать, сколько ошибок в коммуникации с Википедией совершили представители телеведущей.

Нет, я не говорю, что они совершили настоящие "ошибки" — они пытались действовать с позиций реального мировоззрения. Но по исправлению ошибок в Википедии надо идти другим путем, в соответствии с психологией Википедии. Это нормально, сайты бывают разные, вы же сами знаете, вон, одному ютуб-блогеру ради пиара достаточно "конвертик" поднести, а тому главреду уже подлизнуть надо. С Википедией эта необходимость в "особенном подходе" просто заметней и реально всех напрягает за счет того, что сайт просто ГИГАНТСКИЙ.

Кстати, после опубликования этого интервью телеведущей на стороннем ресурсе ошибки в Википедии были поправлены. Потому что википедисты не любят, когда их заставляют что-либо делать. А тут они сами нашли это интервью и сами приняли решение улучшить статью. Вот сразу несколько человек взялось, можете посмотреть обсуждение проблемы. Кто сечет в психологии, сразу понимает, почему так произошло, ведь еще же и самолюбие задето формата "честь проекта".

***

4. Открываете проблемную статью. Нажимаете слева вверху кнопку "Обсуждение". Заходите туда, нажимаете "править", создаете тему. Пишете заголовок "Замеченные ошибки в статье". Пишете под ним: "Добрый день! В статье допущены фактические ошибки. Очень хотелось бы их исправить, но я не знаю, как сделать это правильно и не имею никакого опыта в Википедии. Очень надеюсь на помощь". И дальше публикуете составленный в ворде список с пруфами. Подписываетесь (там инструкция есть, как).

5. Ждете. Раз в день проверяйте, написал ли кто-нибудь вам там ответ. Если написал, вступите в диалог, ответьте на вопросы. Можете признаться, что пиарщик, и вам уже ранее объяснили, что редактировать статью самому нельзя. Это смелый, нетипичный поступок — вас зауважают и могут захотеть активно помочь.

6. Если за три-четыре недели на странице обсуждения никто вам не ответил (то есть, активные авторы этой статьи покинули Википедию, и статья "брошенная"), идите в саму статью. В левой колонке там есть кнопка "Сообщить об ошибке". Пишете там типа: "Добрый день. Я совершенный новичок тут. Столько-то дней назад я оставил на странице обсуждения статьи длинный список ошибок и попросил помочь с ними. Никто не отреагировал. Подскажите, что делать дальше. Могу я поправить все сам?". Ваше сообщение попадет на специальный форум, где сигнализируют об ошибках. Сообщений там много. Разгребают их совершенно героические люди, практически пожарные. Они могут ответить вам одной фразой. Например, что можете. Или что не можете. Есть шанс, что википедист вдруг возьмет и все поправит по вашему тщательно и достоверно составленному списку. Или позовет другого википедиста, о котором он знает, что тот любит эту тему. Зависит от вашего списка. Если вы попросите удалить информацию о недвижимости вашего клиента на Мальдивах или тройном гражданстве — вас могут проигнорировать.

7. Да, это все очень утомительно и долго. Если надо быстро, то я сразу написала как.

8. Есть еще форум Помощь начинающим. Стиль, в котором надо излагать свою просьбу, надеюсь, вы уже запомнили.

Вообще, представляйте, что вам нужно убедить мистера Спока.

Это помогает выбрать правильный способ общения.

9. За этим милым занятием вы провели месяц-полтора. Если за это время никто вам не ответил, это значит, что ваш клиент никому не интересен, делайте в его статье, что хотите, только в "энциклопедической", а не "рекламной" стилистике. И ставьте везде правдивые сноски.

Если ответили, то: а) вам помогли и ошибки исправлены, спасибо, все свободны-счастливы, благодарность автору данной гениальной инструкции можно выразить через яндекс-кошелек; б) вам объяснили, что ваши пожелания неосуществимы. Попросите объяснять конкретно по пунктам, почему, какие правила ваши желания нарушают и что вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию. Не будьте многословными, не будьте занудными, не выносите людям мозг. Будьте четкими и корректными. Но если вам 10 раз объяснили, что ничего не выйдет, то придется отступиться.

Если вы справитесь с этим, поздравляю, вы настоящий самурай, и скорей всего, впредь можете править статьи в википедии, не вызывая критики.

Главное, чтобы ишак к этому моменту не сдох.

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Предупреждение:

в комментариях вопросы задавать можно. А просто бесцельно оскорблять википедию и ее авторов и администраторов нельзя, бесцельное выражение ваших негативных эмоций мне неинтересно и отнимает время у тех, кто задает осмысленные вопросы. Банить или скрывать комменты буду, ага.