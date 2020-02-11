Арест лидера грузинской оппозиции вызвал волну протеста

11.02.2020, 19:14, Новости дня

Грузинская оппозиция прервала переговоры с властями насчет избирательной реформы, а гражданские активисты заявили о начале масштабных акций протеста. Об этих решениях было объявлено после того как вечером, 10 февраля, был арестован бывший мэр Тбилиси (2005-2013), лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

«Прекращаются любые переговоры, консультации и раунды, и мы переходим к подготовке большой волны всенародного неповиновения», – заявили грузинские оппозиционеры, которые считают арест бывшего мэра политически мотивированным.

Предыстория

Верховный Суд признал Гиги Угулаву виновным в превышении служебных полномочий по делу о растрате 48 млн лари (около 17 млн долларов США) и приговорил его к трем годам и двум месяцам тюремного заключения. Дело было рассмотрено без устного слушания, т.е. стороны не имели возможности представить свои соображения.

В феврале 2018 года Тбилисский горсуд признал Угулаву виновным по тому же делу, но было решено, что назначенное ему тогда наказание Угулава уже отбыл, когда находился в тюрьме (2015-2017) по другому делу, также связанному с периодом его пребывания на посту мэра грузинской столицы.

Так как Верховный Суд на этот раз переквалифицировал дело, то срок, который Угулава уже отбыл, не покрывает нового срока.

Адвокаты Угулавы намерены обжаловать данное решение в Европейском Суде по правам человека.

Реакция в Вашингтоне

Арест лидера грузинской оппозиции произошел спустя несколько дней после визита главы грузинского МИДа и спикера парламента Грузии в Вашингтон, где они провели встречи с членами Палаты представителей Конгресса и сенаторами, включая тех, кто ранее письменно выражал премьер-министру Грузии озабоченность по поводу отхода нынешней администрации страны от демократических норм.

Реакция в Конгрессе на задержание Гиги Угулавы была незамедлительной.

«Я разочарован тем, что Грузия сделала выбор в пользу усиления политически мотивированных гонений оппозиционных политиков. Как я сказал министру иностранных дел Грузии на прошлой неделе, разрушение независимости судебных органов и преследование оппозиции – это неприемлемое поведение», – написал председатель Комитета Сената США по международным отношениям, сенатор-республиканец Джеймс Риш (James Riesch).

Примечательно, что после встречи 4 февраля с главой МИДа Грузии Давидом Залкалиани, сенатор Риш, который ранее обращался с письмом к грузинскому премьеру, сказал, что на встрече с министром он вновь выразил обеспокоенность по поводу ослабления грузинской демократии и управления. В то же время, сенатор отметил: «Нам дали гарантии, что ситуация изменится».

Сопредседатель «Группы друзей Грузии» в Палате представителей, конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер через несколько часов после ареста Гиги Угулавы написал на своей странице в «Твиттере»: «Сказать, что это тревожно, было бы преуменьшением. Использовать суды в качестве оружия – это НЕ демократия».

Примечательно, что в течение полутора месяцев Кинзингер дважды направлял письма грузинскому премьеру: в декабре прошлого года в связи с решением правительства об отмене обещанной избирательной реформы, и 19 января – в связи с отклонением Грузии от демократических ценностей.

Кроме конгрессмена Кинзингера и сенатора Риша в период с декабря по февраль схожие письма на имя грузинского премьер-министра написали пять американских конгрессменов и двое сенаторов.

Отправление правосудия?

Комментируя вынесенный оппозиционеру приговор, представители правящей «Грузинской мечты» напоминают, что представители их партии отбывают наказание в тюрьмах за растраты «гораздо меньших сумм», и что Грузия должна быть государством, «где все должны быть равны перед законом».

«Это правовой спор чистейшей воды… Если человек, в отношении которого ведется делопроизводство, имеет политическое прошлое или в настоящее время является политиком, согласно нынешней тенденции, обязательно нужно говорить о политических преследованиях… В целом, нельзя радоваться ничьему аресту, но другое дело – исполнение правосудия», – заявил в комментарии для СМИ депутат от правящей силы Давид Матикашвили.

Мнение экспертов

Эксперт Александр Микиашвили считает главным вызовом то, что в стране возбуждены дела против ряда оппозиционных лидеров, при том, что часть оппозиционных политиков уже отбывает наказание в тюрьмах.

«Учитывая существующее положение дел, проблему представляет то, что возможно суд используется властями как орудие сведения счетов с политическими оппонентами. Игнорируя критику партнеров и протест внутри страны, не исключено, что для нынешней власти уже нет красных линий», – полагает Микиашвили.

Эксперт Георгий Канашвили считает, что своими шагами власти ставят под удар прозападное будущее Грузии. По его словам, критика и советы со стороны партнеров будут длиться до тех пор, пока Грузия будет рассматриваться ими в качестве равноправного партнера и союзника.

В то же время игнорирование рекомендаций партнеров и усиление в стране авторитарных тенденций, по мнению политолога, может привести к тому, что репутация Грузии как регионального лидера в плане демократического развития, будет утрачена. Соответственно, говорит Георгий Канашвили, евроатлантические перспективы для страны станут еще более далекими.