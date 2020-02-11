Рассекречен обновлённый хетчбэк Citroen C3

11.02.2020, 19:14, Новости дня

С сегодняшнего дня объявлены подробности о рестайлинговом хетчбэке Citroen С3, который имеет более агрессивную внешность.

В частности, дизайнеры повторили стилистику ранее показанной модели C4 Cactus. Распознать новый французский хетчбэк можно по видоизмененной радиаторной решетке, а также продвинутым системам безопасности. Хромированные вставки и полосы придают модели еще более яркую внешность. В передней части также предусмотрена новая головная оптика.

Также указывается, что модель имеет 17-дюймовые колесные диски. Под капотом хетчбэка применят 1,2-литровые бензиновые двигатели на 110 л.с. мощности в топовом исполнении. Также покупатели смогут приобрести модель с дизельным агрегатом на 100 л.с. мощности.