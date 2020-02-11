Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan вышел на тесты

11.02.2020, 19:14, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в настоящее время проводит тестовые заезды обновленного кроссовера Tiguan.

Данный автомобиль удалось рассмотреть во время прохождения испытаний на шведских дорогах. По фотографиям можно увидеть, что автомобиль имеет видоизмененную головную оптику, а также стилистику от модели VW Golf Mk8. Кроме того, изменения в новинке коснулись радиаторной решетки и формы бамперов.

Пока технические параметры новинки не раскрываются, однако есть предположение о возможном выходе автомобиля с гибридной силовой установкой. Официальная премьера нового кроссовера Volkswagen Tiguan может состояться к следующему месяцу в рамках готовящегося автосалона в Женеве.