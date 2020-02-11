В ливийском Триполи заметили турецкий ударный беспилотник

11.02.2020, 19:12, Новости дня

Со спутника удалось снять турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, дислоцированный в аэропорту Митига в Триполи, который находится под контролем Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.

Фотография опубликована в Twitter ImageSat Intl.

#ISI #intelligence report confirms: #Tripoli's Mitiga international airport hosts GNA's #Turkish made #Bayraktar TB2 #UAS.#Turkey #Libya #UAV #GNA #LNA #Mitiga pic.twitter.com/3jikDpbYXx

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) February 11, 2020

Bayraktar TB2 – турецкий ударный беспилотник, который совершил первый полет в 2014 году. Эти БПЛА приобрела у Турции Украина. Также стоит на вооружении Катара.

Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

В конце января СМИ сообщили, что Анкара ведет с ливийским ПНС переговоры о строительстве военной базы недалеко от Триполи.

Также сообщалось, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, хотя Анкара заявляла, что не намерена наращивать контингент в Ливии.



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В ливийском Триполи заметили турецкий ударный беспилотник

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