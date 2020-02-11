Общественная палата провела акцию по добровольной сдаче крови

11.02.2020, 19:12, Новости дня

Общественная палата 11 февраля провела традиционную акцию по добровольной и безвозмездной сдаче крови, в ней приняли участие более 150 человек.

Акция состоялась в рамках московского донорского марафона крови «Достучаться до сердец», цель которого – развитие и популяризация безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов и пополнение банка крови Москвы, сообщается на сайте ОП.

Во время акции все желающие также смогли сдать кровь для типирования и вхождения в регистр доноров костного мозга. Забор крови провели сотрудники ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

Заместитель секретаря Общественной палаты, президент Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия подчеркнул, что сдача крови – это высочайший акт гуманизма.

«Я себе не представляю ничего более яркого в этом смысле, чем когда здоровый человек сдает свою кровь, не зная, к кому она попадет, кому она пригодится. Такие люди всегда пример для остальных. В нашем центре сердечно-сосудистой хирургии мы используем пять тонн крови в год», – сказал он, призвав всех, кто чувствует себя здоровым, становиться донорами.

Популярность донорского движения с каждым годом увеличивается, говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, председатель координационного центра добровольного донорства крови при Общественной палате Николай Дайхес.

«У нас сегодня не просто акция, мероприятие проходит уже восьмой раз, а история донорства крови при Общественной палате насчитывает уже более десяти лет, – сказал он. – Очень многое за это время сделано, самое главное – ситуация с добровольным донорством крови коренным образом изменилась. Я вспоминаю, как 10 лет назад и более в стране не хватало крови для операций, в том числе и в Москве, в крупных мегаполисах. Тогда обсуждался активно закон о донорстве крови, в том числе и у нас, в Общественной палате. Говорилось о том, что, может быть, стоит ввести платное донорство крови. Мы прошли этот этап. Сегодня подавляющее большинство донаций – это добровольное донорство крови, очень много среди доноров молодежи, студенчества. Это здорово, мы духовно живы. Это самое важное», – отметил он.

В донорской акции принял участие министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Сдать кровь – значит внести свою лепту в здоровье нации, говорит он.

«Наш департамент всегда мобилизуется, когда проходит такая акция, и здесь не только я, здесь много коллег, которые пришли сдать кровь, чтобы напрямую, не на словах, а на деле помочь людям, которые нуждаются в этом важнейшем компоненте для жизни. Это важно не только для тех, кому мы эту кровь адресуем, но и для нас самих. Это одна самых благородных и демократичных акций: нет разницы, министр или студент, рабочий, – все мы совершенно одинаковые с точки зрения физиологии», – сказал Кибовский.

Регулярно сдает кровь замдиректора культурного центра «Лидер» Николай Кривоногов: «Прохожу подобные мероприятия по мере того, как позволяет система донорства. Два месяца перерыв, может чуть больше, и регулярно стараюсь соблюдать вот такую традицию. Уже, может быть, десятый раз сдаю, даже не считаю. Я думаю, что это имеет двустороннюю пользу. Первостепенную для общества, для тех, кому может потребоваться кровь, пациентам в экстренных ситуациях, или, может быть, есть плановая процедура, и я знаю, что полезно для организма обновлять кровь регулярно».

Врач-психиатр Степан Булачев и медсестра Татьяна Елисеева, также сдавшие кровь, призывают не бояться становиться донорами: «Если есть шанс, что мы сдадим кровь и это поможет хотя бы одному человеку, – это уже хорошо. От нас не убудет, а кому-то это будет очень в помощь».

Директор национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при ОП Елена Стефанюк выразила благодарность Общественной палате за поддержку в проведении донорской акции, а добровольцам – за активную жизненную позицию.

«Мы рады, что москвичи активно поддерживают донорское движение и помогают медучреждениям, сдавая кровь», – сказала она.