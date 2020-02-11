Мнение: Лидерство России по демографии, пособие для домохозяек и как нас видели США в 2001 году

11.02.2020, 19:07, Разное

1. Когда всепропальщики говорят о демографических проблемах России, обычно они забывают, что проблемы эти относительны и сравнивать следует сравнимое. Если посмотреть на постсоветские страны, мы увидим, что у всех наших соседей в Европе и на Кавказе с демографией всё значительно хуже, чем у нас. Во всяком случае, число родившихся в процентах к 1991 году в России самое большое (см. заглавный график), а какое-то время назад детей в стране рождалось даже больше, чем в последний год существования СССР:

https://genby.livejournal.com/818659.html

Особенно забавно читать критику российской демографии и демографической политики со стороны любителей советского прошлого. И вот почему.

По ссылке коллега genby напоминает про малоизвестный факт: основное сокращение числа рождений в 1990-е (примерно на 573 тысячи детей) произошло в 1990-1992 годах, когда рождались дети, зачатые ещё в СССР. В демократической капиталистической России это падение хотя и продолжилось, но замедлилось (спад составил ещё 370 тысяч к 1999 году).

Вообще, по сравнению с другими промышленно развитыми странами, ситуация с демографией в России в эпоху позднего СССР была довольно плоха, за исключением нескольких лет в середине 1980-х. Современная Россия, напротив, с 2016 года входит в число мировых лидеров в этой группе стран, побив достижения РСФСР 1987 года:

https://genby.livejournal.com/818916.html

Кроме фертильности, есть ещё один показатель, нетто-коэффициент воспроизводства населения (net reproduction rate). Он равен среднему числу девочек, рождённых за всю жизнь женщиной и доживших до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности. Если показатель ниже 1, это четко сообщает, что население вымирает. Возьмем этот показатель в таблицах Демоскопа и сравним с другими промышленно-развитыми странами. Таковых в мире 41.

И если до 1959 года Россия была в середине списка, то в брежневский период, «золотой век социализма», Россия была на том же уровне среди остальных развитых стран, как в самые худшие 90-е годы. И только когда пришёл Путин, с предпоследнего места в мире Россия вышла в лидеры забега от смерти. В 2016-2017 годах Россия занимала 5 место по воспроизводству населения, казалось ещё чуть-чуть, и мы начнём вымирать медленнее всех. Но с 2016 года этот показатель не растет, застыв на отметке 0,87. В 2018 году мы обогнали США (0,86), у Китая net reproduction rate – 0,75.

2. В январе много обсуждали предложение одного из депутатов ввести налог на домохозяек. Мол, будет справедливо, если неработающие жёны или мужья (а по факту, видимо, их супруги) всё же будут платить деньги государству – ведь они тоже пользуются бесплатной медициной и прочим социальным обеспечением:

https://olegmakarenko.ru/1768260.html

В партии ЛДПР ответили на эту скандальную инициативу в своём стиле, предложив поступить ровно наоборот – ввести для домохозяек пособие:

https://lenta.ru/news/2020/02/03/domm/

Согласно документу, пособие будет выдаваться в случае, если в семье три человека. Предполагается, что оно составит чуть больше 12 тысяч рублей в месяц.

Автором инициативы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, инициатива предлагается в качестве возможной меры по повышению рождаемости. Депутат назвал домашние дела тяжелым и изнуряющим трудом. «Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей», — высказал мнение он.

С другой стороны, если домохозяйкам официально будут платить деньги, то получается, с них можно будет брать налоги (большинство государственных пособий не облагается НДФЛ, но далеко не факт, что новое пособие обязательно попадёт в этот список).

3. Ещё к вопросу о том, насколько сильно ситуация в России изменилась к лучшему по сравнению с 1990-ми. Гендиректор телеканала RT Алексей Николов рассказывает, как США видели нашу страну и её перспективы в 2001 году:

https://a-nikolov.livejournal.com/473576.html

В многочисленных дискуссиях на эту тему регулярно возникает примерно такой тезис: после появления на карте России нас готовы были радостно принять как равных в сообщество цивилизованных стран, но мы выбрали себе Путина — и выбрали для страны путь изоляции и возврата к тоталитаризму. А так-то мы уже практически стали частью просвещённого мира. Чуть-чуть не хватало до полного вливания — и тут пришёл Путин…

Особенно хорошо такие разговоры ложатся на уши молодым людям, которые сами периода 90-х годов не застали, но совершенно точно знают, что «тогда-то Россию в мире уважали, потому что у нас была демократия; а потом пришёл поручик Ржев… то есть полковник Путин — и всё опошлил».

Возможно, этим людям будет интересно взглянуть на обложку номера влиятельного, «экспертного» (т.е. рассчитанного на политическую элиту) журнала Atlantic Monthly от мая 2001 г., в котором анализировалось состояние России по итогам «десятилетия торжества свободы и демократии», а также делались прогнозы относительно её дальнейшей судьбы.

На всякий случай — а то вдруг кто-то по такому случаю внезапно позабыл английский язык; это бывает, такие случаи даже описаны в специальной литературе — перевожу на русский вынос (анонс главной статьи номера) с обложки.

«РОССИИ — КОНЕЦ. НЕОСТАНОВИМОЕ ПАДЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ И ПОЛНОМУ НИЧТОЖЕСТВУ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ»

Вот так оценивались роль и место России в мире влиятельным американским журналом по итогам 90-х…