«Никаких откатов». Зеленский обратился к компаниям, которые занимаются дорогами

11.02.2020, 19:06, Новости дня

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский на совещании, посвященном украинским дорогам, призвал строительные компании приобщиться к этой деятельности. Об этом информирует сайт главы государства.

«Нам нужна ваша помощь. Первое – честность, второе – никаких откатов. И третье, пожалуйста, платите налоги, правдиво трудоустройте людей. …Государство – крупный заказчик. Это для нас – личное. Это – лицо нашей страны. Так вот, дороги – это личное для каждого из нас. Поэтому давайте вместе работать», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что «действующая команда власти хочет до конца каденции построить большинство крупных дорог, которые сшивают государство».

Президент отметил, что перечень строительства и ремонта дорог в рамках стартующего в марте проекта «Большое строительство» не подали три области – Львовская, Закарпатская и Сумская.

«Я понимаю, что есть причины – совсем недавно сменился глава областной государственной администрации во Львове, пока нет назначения глав ОГА в Сумской и Закарпатской областях… Я это понимаю, но очень прошу срочно это сделать», – заявил глава государства.

По расчетам Зеленского, в течение года должны быть построены 2,5 тыс. км дорог местного значения. Масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест, утверждает президент. На дороги в 2020 году выделяют более 85 млрд грн.

Проект «Большое строительство» презентовал 7 февраля премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года.

22 января Гончарук анонсировал строительство в течение года 4 тыс. км дорог.

По оценке бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе 2019 года говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.