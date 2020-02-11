Разработчики Telegram создали альтернативу даркнету

11.02.2020, 19:06, Новости дня

Команда разработчиков мессенджера Telegram создала аналог анонимной сети Tor. Новый проект устроен принципу даркнета — «теневого интернета», который изолирован от Всеобщей сети и не индексируется поисковиками, а личность пользователей остается скрыта.

Базой для него выступила блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON), на которой, как предполагается, будет обращаться криптовалюта Gram. Создавать сайты внутри сети, основанной на распределенном реестре, можно будет при помощи инструмента TON Sites. Соответствующая инструкция уже доступна на сайте TON.

«С технической точки зрения TON Sites очень похожи на обычные сайты, но доступ к ним осуществляется посредством TON Network (оверлейной сети, наложенной поверх интернета)», — сказано в документе. Каждый сайт внутри TON Network обладает собственным ADNL-адресом (вместо IPv4 или IPv6, принятых во Всеобщей сети), а HTTP-запросы принимает по протоколу RLDP.

Чтобы получить доступ к сайту в блокчейн-сети Telegram, понадобится настроить специальный шлюз между «обычным» интернетом и скрытой сетью TON Network. Пользователям потребуется установить прокси HTTP->RLDP на своем компьютере, разработчикам — запустить обратный сервер RLDP->HTTP на удаленном сервере.

После этого сайты внутри TON (с адресами вида http://example.ton) можно будет просматривать через обычный браузер. Кроме того, предусмотрена интеграция с другими сервисами TON. Например, пользователи могут совершить платеж, нажав на ссылку, начинающуюся с ton:// (при условии, что на устройстве установлен криптокошелек TON Wallet).

По аналогичному принципу «интернета внутри интернета», недоступного извне, устроены многие другие проекты, включая I2P и Tor. К защищенному каналу связи прибегают любители анонимного интернет-серфинга, для обхода блокировок, а также торговцы оружием и наркотиками, которых внутри «закрытого» интернета очень сложно отследить.