В РФ появился Bentley Continental GT с золотой эмблемой

11.02.2020, 19:04, Разное

В РФ во время выставки в Москве показали Bentley Continental GT, получивший золотую эмблему. Кабриолет ограниченной серии получил двигатель W12 объёмом 6 л, оснащённый двойным турбонаддувом.

Силовая установка генерирует 635 «лошадок». До 100 км/ч модель разгоняется за 3,8 с, тогда как максимум ограничен отметкой в 333 км/ч. Цена нового Bentley Continental GT Convertible пока не называется. Специалисты тюнинг-ателье Mulliner добавили к имени модели индекс Number 1 Edition. Уникальная версия кабриолета выпущена в честь авто Blower 1929 года, выступавшего на гонках с номером 1.



Спецновинка оснащена эмблемой, созданной с использованием 18 карат золота. В салоне покупатели могут увидеть поворотный дисплей, а также часть поршня от того самого «первого номера». На фронтальной панели размещены British Jaeger. Эти часы получили специальный циферблат, а центральная консоль оснащена вставками Engine Spin. Интерьер отделан с использованием чёрного деревянного шпона.

Кроме этого, в список решений вошла «единица» на радиаторной решётке. В автосалоне производителя новинка презентована с красным цветом версии Dragon Red II, а также пакетом элементов экстерьера из карбона.