Поклонская призвала ООН создать список «исторических негодяев»

11.02.2020, 18:58, Новости дня

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, ООН нужно создать список «исторических негодяев», которых нельзя оправдывать.

«Современные фашистские прихвостни должны понять, что весь мир против них, единым фронтом. Поэтому, по моему мнению, необходимо отдельное решение ООН. Нужно определить список исторических негодяев, которых ни в коем случае нельзя оправдывать. Тут не может быть полутеней», – сообщила Поклонская, передает РИА «Новости».

По ее мнению, «заигрывающие с нацистами» должны быть осуждены, необходима международная изоляция для таких политических систем.

Депутат отметила, что это могут быть страны, фонды, коммерческие компании, отдельные бизнесмены, финансирующие «эту чуму».

«Если они перестанут получать немое одобрение из-за рубежа, поверьте, сразу прикроют все эти кружки доморощенных Гитлеров недоделанных», – сказала парламентарий.

В январе министерство культуры, молодежи и спорта Украины распределило финансирование молодежным и детским организациям, почти половина средств досталась структурам националистического и ультраправого направления.



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Поклонская призвала ООН создать список «исторических негодяев»

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