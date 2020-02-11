Зеленский о Раде: Даже если бы мы выбрали 450 идеальных людей, большие финансовые группы все равно имели бы на них влияние

11.02.2020, 18:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для предотвращения влияния «больших финансовых групп» на народных депутатов нужны «отбор и время». Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 11 февраля.

«Даже если бы мы выбрали 450 идеальных людей – все честные, все порядочные, все новые, большие финансовые группы имели бы на них влияние. Для решения проблемы, во-первых, надо бороться с финансовыми группами, чтобы они не имели влияния на законодательном уровне, а во-вторых – нужен отбор, нужно время. Я за то, чтобы уменьшить число депутатов… Меньше рисков, открытые списки, онлайн-выборы. Выбирать онлайн – это не просто потому, что нам комфортно это делать. Люди, которые заходят в интернет, читают о политиках, о ситуации в стране, стают более осведомленными. И так ответственнее выбирать руководство страны», – сказал глава государства.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. 

Досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля прошли по смешанной системе: половина депутатов избиралась по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент избрали 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Зеленский о Раде: Даже если бы мы выбрали 450 идеальных людей, большие финансовые группы все равно имели бы на них влияние

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