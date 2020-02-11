Ученые: Понятие «нормального» пульса выдумали

11.02.2020, 18:52, Новости дня

Американские исследователи заявили, что на самом деле «нормального» пульса в состоянии покоя не существует. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек.

На протяжении длительного периода времени медики считали, что нормальным пульсом в состоянии покоя является показатель от 60 до 100 ударов в минуту. За последние несколько лет данные показатели немного расширились, однако все равно превышение верхней нормы считается признаком развития определенных проблем со здоровьем, в том числе депрессии. Эксперты из США организовали собственное исследование, чтобы проверить достоверность данных «нормальных» показателей. В ходе исследования специалисты провели анализ данных более 100 тысяч людей.

Оказалось, показатели пульса в состоянии значительно отличались в зависимости от возраста человека, его веса, наличия вредных привычек и даже уровня физической активности.