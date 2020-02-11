Специалисты выделили наиболее полезные упражнения для мозга

11.02.2020, 18:52, Новости дня

Ряд проведенных экспериментов позволил экспертам составить список из наиболее полезных физических упражнений, которые благоприятно влияют не только на весь организм человека, но еще и стимулируют нейропластичность мозга.

Согласно выводам ученых, нейропластичность является способностью мозга меняться под влиянием нового опыта. Именно данная способность, как показали ранее проведенные исследования, играет немаловажную роль в реализации сложных когнитивных функций, среди которых память и обучением. Сотрудники Университета Южной Австралии провели огромное количество экспериментов, направленных на определение роли физических нагрузок на работу мозга и его нейропластичность. В эксперименте приняли участие 128 здоровых людей, возраст которых составил от 18 до 65 лет.

В итоге исследователи отметили наиболее благоприятный эффект от 20-минутных интервальных тренировок.



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Специалисты выделили наиболее полезные упражнения для мозга

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