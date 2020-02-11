«Шахтер» лишил Тайсона статуса капитана команды

11.02.2020, 18:42, Новости дня

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью телеканалу «Футбол 1», которое было опубликовано 11 февраля, рассказал о том, почему донецкий клуб не продал бразильского полузащитника Тайсона и о новом капитане «горняков».

«У нас есть контракт, в котором прописана сумма, за которую мы отпустим Тайсона. Это было известно агентам и всем сопряженным людям очень давно. Если бы какой-то клуб был готов заплатить эту сумму – разговоров бы не было… Тайсон получает солидную заработную плату, поэтому, гневить Бога ему нечего. Контракт есть, нужно играть и выполнять его условия. Здесь разговор короткий», – сказал Палкин.

На вопрос о том, остается ли Тайсон капитаном команды, функционер сказал, что на данный момент капитаном «Шахтера» является украинский голкипер Андрей Пятов.

«А дальше будет видно», – добавил Палкин.

Тайсон выступает за «Шахтер» с зимы 2013 года. Осенью 2017 года бразилец стал капитаном команды, сыграл 257 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 73 результативные передачи. Ранее вингер играл за харьковский «Металлист» (2010–2013) и бразильский «Интернасьонал» (2008–2010).

В декабре 2019 года Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с «Шахтером», а в январе сказал, что донецкий клуб не продал его в «Милан» за €30 млн.

Пятов перешел в «Шахтер» с полтавской «Ворсклы» в 2007 году, за это время вратарь провел за донецкий клуб 448 поединков во всех турнирах, пропустил 375 голов и в 211 матчах отстоял на ноль.