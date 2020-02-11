Общество: Российским ученым нашли защиту от иностранцев

11.02.2020, 18:37, Новости дня

Минобрнауки отменило приказ, который ограничивал и регламентировал контакты российских ученых с иностранными коллегами. Этот документ реально тормозил развитие науки — в современном мире большинство исследовательских проектов носит международный характер. Но новейшие разработки российских ученых не должны утекать за границу и наносить ущерб безопасности страны. И решения этой проблемы уже есть.

Накануне министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил об отмене приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве, который ужесточал правила контактов российских ученых с иностранцами. Фальков отметил, что РФ заинтересована в развитии отношений с другими странами на «принципах открытой науки», тем более, что российские ученые принимают участие во всех крупнейших международных проектах.

Вместе с тем министр признал, что в отдельных отраслях науки ужесточенный порядок общения с иностранными коллегами продолжит действовать в целях обеспечения национальной безопасности. Он подчеркнул, что это «мировая практика».

Отмену приказа приветствовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что предыдущее правительство уже давало пояснения по документу. «Если вы помните, объяснение насчет вот этого, наверное, неудачного приказа или рекомендации – я уж не знаю, как это называлось – давал еще предыдущий министр, который пояснил, что это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничений на контакты российских ученых с их зарубежными коллегами. Вот из этого мы и исходим. А то, что новым министром подчеркивается, что об этом не может быть и речи – это позитивный факт», – сказал Песков.

Напомним, в 2019 году Минобрнауки издало приказ, усложняющий требования к международному сотрудничеству российских ученых. В документе говорилось, что до намеченной встречи с иностранным коллегой российские ученые должны были за пять дней предупредить министерство, предоставить сканы паспортов иностранных участников и указать главную тему беседы. Кроме того, на подобные встречи, согласно приказу, нельзя было ходить в одиночку – важно присутствие не менее двух российских ученых. А неформальные встречи специалистов допускались только с разрешения руководства.

Также в приказе были и другие пункты, которые жестко регламентировали встречи российских ученых с иностранцами. В частности, зарубежным коллегам запрещалось иметь при себе записывающие и копирующие информацию устройства, к которым также относились телефоны и часы.

Эти ограничения вызвали шквал критики со стороны российских ученых. Например, нобелевский лауреат по физике Андрей Гейм назвал приказ «идиотизмом», который «крепчает по всему миру, а не только в России». Вице-президент РАН Алексей Хохлов писал на своей странице в Facebook, что приказ противоречит целям нацпроектов «Наука» и «Образование», а «мелочная регламентация контактов ученых» ведет «к изоляции и стагнации российской научной сферы».

Среди ярых критиков приказа был и завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков. «Я возможно рисковал, когда первым выступил против него, но потом меня многие поддержали. Ведь сложности возникали с участием наших ученых в любой международной конференции», – сказал Фрадков газете ВЗГЛЯД.

«В минувшем октябре РАН единогласно проголосовала за отмену этого приказа. И когда у думающих людей есть такое единство мнений – на душе становится хорошо. Здравый смысл восторжествовал»,

– подчеркнул Фрадков, добавив, что ему «особенно приятно было услышать новость об отмене приказа из уст нового министра Валерия Фалькова».

В свою очередь химик, профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов напомнил, что сначала Минобрнауки выпустило «вредный приказ», но затем, на волне возмущения общества, ведомство объявило, что документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

«Однако ректоры некоторых вузов, в частности, Казанского федерального университета, принимали приказы, аналогичные этому и делали их обязательными для исполнения. Не мытьем, так катаньем приказ воплощался в жизнь – нанося вред науке, увеличивая документооборот, деморализуя ученых, ставя палки в колеса международному сотрудничеству», – напомнил Оганов газете ВЗГЛЯД.

«Потому отмена этого приказа – хорошая новость, которая положительно характеризует нового министра Валерия Фалькова. Его совсем недавно назначили, и за такое короткое время он успел сделать доброе дело», – добавил Оганов.

В то же время директор космических исследований РАН Анатолий Петрукович напомнил, что основная проблема приказа была в том, что он не соответствовал современным реалиям. «В нынешних условиях, когда происходит постоянный международный обмен информацией, в том числе при помощи современных технологий связи, невозможно было выполнить эти условия, не приостановив работу», – сказал Петрукович газете ВЗГЛЯД.

«Бывает, встречи с иностранными коллегами организуются в течение одного дня. Человек находится в стране, обзаводится новыми контактами и хочет обменяться мнениями на свою профильную тему. Мы их принимаем, оформляем как положено, но за пять дней узнать обо всех визитах иностранных коллег, согласовать программу, а потом отчитаться при современных масштабах обмена информацией просто невозможно», – поделился директор Института космических исследований РАН.

Он отметил, что у всех, кто реально работает в сфере науки, есть международные проекты.

«В течение всего прошедшего года иностранные коллеги не единожды спрашивали, мол, а что у вас там происходит?», – заметил собеседник.

«Конечно, нельзя сказать, что целый год ученые сидели на месте, ничего не делали, а теперь начнут работать. Но все, что связано с геофизикой, с космическими исследованиями, с физикой элементарных частиц, ускорителями частиц – это очень интернационализированные области науки. Есть также области науки, где вообще все проекты международные, там по-другому нельзя. И эти проекты, конечно, в первую очередь получали негативное воздействие от введения этого приказа. Но теперь все вздохнут спокойно. Отмена приказа существенно облегчит работу. Мы надеемся на лучшее», – сказал Петрукович.

При этом, как отмечают эксперты, не следует забывать о реально существующей опасности утечки информации о разработках российских ученых, что может нанести ущерб национальной безопаности страны. В связи с чем возникает вопрос: как защитить наших специалистов от банальной вербовки и непредумышленной утечки данных?

По мнению генерального директора «Group-IB» Ильи Сачкова, при помощи технологий и очень сильной внутренней безопасности, правильного использования психологов и полиграфологов, а также контрразведки можно сделать так, чтобы информация была надежно защищена.

«Для обычной организации, в том числе и в сфере науки – это не такая сложная задача. Эти правила прописаны в международных стандартах – работа с людьми, технологии, постоянные проверки и скрининг при приеме на работу», – рассказал Сачков газете ВЗГЛЯД. Он также добавил, что значительную часть проблемных вопросов можно решить с помощью обычных полиграфов.

«Я выступаю за обязательное использование полиграфов. Но главное, чтобы проверка проходила при помощи профессионально обученных людей и профессионального оборудования», – резюмировал Сачков.

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