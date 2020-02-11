В «Прямом эфире» показали человека-невидимку

11.02.2020, 18:31, Новости дня

Владимир Мыльников из Калининграда 25 лет живет без документов, потому что ни в одном архиве РФ упоминаний о его рождении нет.

И если школу ему закончить удалось, то затем возникло огромное количество сложностей – ни на работу не устроиться, ни брак зарегистрировать, ни в поездку поехать.

Мужчина впервые в жизни совершил путешествие на самолете — прилетел без паспорта в Москву, когда его пригласили в "Прямой эфир" вместе с матерью Оксаной Мыльниковой.

Женщина рассказала страшную историю своей жизни: как ее – тогда студентку училища — изнасиловали и избили 10 человек, а затем бросили умирать на стройке.

Девушка выжила, но пыталась наложить на себя руки, а потом познакомилась с парнем, который увез ее к себе на родину – в Молдавию.

Однако и он, по рассказу Оксаны, оказался тираном и деспотом, у которого она, по сути, была в рабстве.

Когда их сыну Володе исполнилось 5 лет, женщина не выдержала издевательств и, положив мальчика в сумку, приехала с ним из Молдавии в Россию, обосновавшись в Калининграде.

Уже оттуда Оксана сделала запрос о рождении ребенка в молдавский роддом, но ответа не получила. В итоге Владимир больше 20 лет жил "человеком-невидимкой".

Корреспонденты программы отправились в молдавское село Дрэгэнешть, где жили Оксана с мужем и сыном.

Оказалось, отец Владимира Павел Баланов умер еще 20 лет назад – практически сразу после побега жены с сыном, а его сестра — тетя Мыльникова Светлана Баланова – рассказала о бывшей невестке крайне нелицеприятные вещи.

Она утверждает, что Оксана пила, часто оставляла ребенка и "была в сексуальном рабстве у других мужчин".

Нелестно отзываются о матери Владимира и другие местные жители, которые утверждают, что она уезжала из села, будучи беременной двойней и, вероятно, не от мужа.

Удастся ли Владимиру получить документы? Что стало с ребенком, которого Оксана родила от одного из насильников? И кто говорит правду – бывшие односельчане, или мать Владимира?

Подробнее об этом "международном детективе", а также результаты теста "Полиграфа", который согласилась пройти Мыльникова, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Источник: Вести



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В «Прямом эфире» показали человека-невидимку

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