Рублев за час обыграл Басилашвили и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

11.02.2020, 18:31, Новости дня

Российский теннисист, 15-я ракетка мира Андрей Рублев в первом круге турнира в нидерландском Роттердаме за один час в двух сетах обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили – 6:2, 6:3.

Рублев шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, а у Басилашвили, занимающего 28-е место в рейтинге ATP, три эйса и восемь двойных ошибок.

Таким образом, российский спортсмен вышел в 1/8 финала турнира, где ему будет противостоять Александр Бублик (№56), переигравший на старте француза Грегуара Баррера (№90) – 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.