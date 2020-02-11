Найденного в сугробе башкирского ребенка возьмет под опеку дедушка

11.02.2020, 18:31, Новости дня

Двухлетний мальчик, которого нашли в сугробе в башкирском селе Нугуш, вышел из комы. Как рассказал журналистам дедушка ребенка, сейчас мальчик находится на лечении в Уфе.

Мужчина по имени Салих в интервью порталу UFA1.RU сообщил, что хочет оформить опеку над внуком. По словам мужчины, он всегда знал, что его невестка безответственная. В ночь на 11 февраля ее не было дома, и мальчик, проснувшись ночью, пошел искать ее.

"Она ушла пить к соседям вместе со своим любовником", – пояснил Салих.

Он добавил, что его сын отбывает наказание в тюрьме за драку, а невестке ребенок "не нужен". Салих признался, что не хочет, чтобы мальчик и дальше оставался с матерью.

"Я его уже однажды видел гуляющим одного по коридорам общежития и не хочу, чтобы это повторилось вновь", – сказал мужчина.

Как сообщалось ранее, замерзшего ребенка нашли в снегу в ночь на 11 февраля. Его доставили в больницу с обморожениями, мальчик впал в состояние комы. Следственные органы возбудили два уголовных дела – о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и об оставлении в опасности (статьи 118 и 125 УК РФ). Действиям матери мальчика дадут правовую оценку.