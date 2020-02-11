Сирия заявила о готовности отразить нападение Турции

11.02.2020, 18:31, Новости дня

Командование сирийской армии заявило, что вооруженные силы страны готовы достойно отреагировать на любые атаки войск Турции.

«Вооруженные силы Сирии продолжают выполнять свои конституционные и национальные задачи и готовы реагировать на атаки турецких оккупационных сил», – заявило командование, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил. Накануне Вооруженные силы Турции заявили, что поразили 115 целей сирийской армии в ответ на артобстрел турецких военных в Идлибе и уничтожили 101 сирийского военного.



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Сирия заявила о готовности отразить нападение Турции

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