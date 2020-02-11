Помпео прокомментировал неудачный запуск спутника в Иране

11.02.2020, 18:31, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление в связи с неудачным запуском спутника в Иране.

«Иранский режим использует запуски спутников для разработки своего ракетного потенциала, – отметил Помпео.– Технологии, используемые для выведения спутников на орбиту, почти идентичны тем, что используются в системах большей дальности, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Каждый запуск, будь то удачный или нет, позволяет Ирану получить опыт использования таких технологий, который может пойти на пользу его ракетной программе под прикрытием мирной космической программы».

«Проведенная Ираном серия космических запусков отражает неспособность международного соглашения ограничить испытания, которые могут способствовать дальнейшему развитию иранской программы баллистических ракет, – добавил Помпео. – Соглашение с Ираном сняло запрет на ракетные испытания и разработку систем, способных доставлять ядерное оружие, и сегодня мы видим опасные последствия этого. Ведущее государство – спонсор терроризма не должно иметь возможности разрабатывать и тестировать баллистические ракеты. Мировое сообщество должно восстановить этот разумный стандарт».

«Соединенные Штаты продолжат наращивать поддержку по всему миру, чтобы дать отпор безответственной деятельности Ирана в сфере баллистических ракет, и мы продолжим оказывать огромное давление на режим, чтобы заставить его изменить поведение», – говорится в заявлении.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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Помпео прокомментировал неудачный запуск спутника в Иране

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