Названы необычные факты об изменении скелета современного человека

11.02.2020, 18:31, Разное

Ученые назвали необычные факты относительно изменения скелета у современных людей. Они оказались менее плотными и даже увеличились в числе.
Сегодня у многих людей 208 костей, хотя у подавляющего большинства по-прежнему — 207. Лишней костью является флабелла, расположенная под коленной чашечкой. Она исчезла из тела человека миллионы лет назад по причине отсутствия в ней необходимости, однако в последнее время её снова стали находить.

Скелет современных людей оказался более легким, в сравнении с таковым у давних предков человека. Существенное отличие прослеживается, если сравнивать с особями, жившими 20 тысяч лет назад. В то же время кости нижних конечностей прошли через грацилизацию в большей степени. Изменения скелета коснулись и речи человека.

Перед этим скелет долго эволюционировал. Одним из явных изменений стало расположение гортани в более низкой позиции, а также уменьшение нижней челюсти. Это дало возможность создать тысячи новых звуков, которые произвели многочисленные языки. К примеру, губные «ф» и «в» люди смогли произносить лишь после неолитической революции, наступившей порядка 6 тысяч лет назад.



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Названы необычные факты об изменении скелета современного человека

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