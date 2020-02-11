Онищенко просит политического убежища в Германии

11.02.2020, 18:31, Новости дня

Беглый бывший нардеп Александр Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище. Об этом 11 февраля Deutsche Welle сообщил адвокат политика Инго Миноджио.

Адвокат отметил, что соответствующее заявление Онищенко подал в ожидании решения суда об экстрадиции в Украину.

Миноджио утверждает, что в Украине существует «опасность для жизни и здоровья» его подзащитного.

По словам адвоката экс-нардепа, в Украине «катастрофические условия содержания в следственных изоляторах», а главный политический оппонент Онищенко – пятый президент Украины Петр Порошенко – «даже после потери власти остается очень влиятельным», что якобы представляет опасность для бывшего депутата.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании «Укргазвидобування». По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по «газовому делу» Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в ВАКС.

30 сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что «может вернуться в Украину, когда ему захочется», и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря.

В начале декабря 2019 года СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. По информации программы «Схемы», суд в Германии должен принять решение о мере пресечения и экстрадиции экс-нардепа по запросу украинских правоохранителей.

21 января 2020 года ВАКС решил слушать дело Онищенко заочно.

30 января Высший антикоррупционный суд отправил в Германию повестку Онищенко.