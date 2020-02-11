Коронавирус получил официальное название

11.02.2020, 18:31, Новости дня

У нового вида коронавируса 2019-nCoV из Китая появилось официальное название. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Новый коронавирус получил название — COVID-2019. Гебрейесус отметил, что нужно было найти имя, которое не было бы связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, сообщает РИА Новости. Название должно быть легким для произношения и иметь связь с заболеванием. Таковы правила между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных.

Тедрос Адханом Гебрейесус пояснил, что CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

Число жертв заболевания превысило тысячу человек. Зараженных более 43 тысяч, в их числе 400, которые находятся за пределами Китая.

Источник: Вести



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Коронавирус получил официальное название

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