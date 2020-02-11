Зеленский о Telegram-каналах: Там какой-то хаос в целом, что-то люди выдумывают, какой-то «сюр»

11.02.2020, 18:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 11 февраля, рассказал, что не читает популярные каналы в Telegram.

«Telegram-каналы я лично не читаю. Telegram-каналы я открывал несколько раз. «Джокер» этот появился, «Темный рыцарь», «Легитимный» есть такой. Во-первых, я не могу читать что-то, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди выдумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то «сюр». Этот хаос очень влияет на информационное поле, рождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции», – сказал президент.

Он сравнил Telegram-каналы с профессиональной журналистикой.

«Журналистика – это другое. Честная журналистика – это кайф. Журналистика несет в себе уважение, журналистика – это сильная альтернативная власть, это такой отдельный тип мышления людей. Я всегда относился к этому с уважением. И мне, при всем уважении к некоторым блогерам, кажется, что любые люди, которые сегодня берут телефон и становятся «журналистами», в целом испачкали эту профессию. Это мое видение. При этом у нас свобода слова, и я отстаиваю, что она должна быть на высоком уровне», – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что не все люди, которые ведут блог, влог или Telegram-канал, являются журналистами.

«И я могу провести параллель: если бы в хирургии каждый, кто брал бы скальпель, имел бы право оперировать, было бы очень много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть тяжелее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, который не является профессионалом, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал. И когда количество их нарастает, уничтожается профессия, потому что уничтожается доверие», – сказал он.

Осенью 2019 года в Украине произошло несколько скандалов, связанных с Telegram-каналами. В частности, 20 ноября 2019 года в Telegram-канале «Трубу прорвало» обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого «подвесить», а кого «догонять», идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов заявлял, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Также осенью появился канал «Темный рыцарь», который позиционирует себя как «Лига справедливости. Самые темные инсайды Зе-команды». Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что «догадывается», кто стоит за появлением канала.

Пранкер Джокер завел свой Telegram-канал в октябре и с тех пор регулярно публикует там свою переписку с известными депутатами и чиновниками. Сейчас на него подписаны более 80 тыс. пользователей. Джокер известен тем, что от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки переписывался с нардепами из фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким и Богданом Яременко. Также он общался с бывшим заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александрой Клитиной.