«Лучший международный фильм»: какие иностранные фильмы получали «Оскар»?

11.02.2020, 18:30, Новости дня

Решение Киноакадемии присудить фильму «Паразиты» победу в номинации «Лучший фильм» стало главной сенсацией церемонии. Неожиданность решения критиков было вызвана не тем фактом, что южнокорейская картина смогла обойти главного фаворита – военную драму Сэма Мендеса «1917». Сенсационным стал тот факт, что одна и та же лента впервые в истории смогла получить статуэтки в категориях «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм».

Категория «Лучший международный художественный фильм» – единственная номинация, на которую могут претендовать иностранные кинематографисты. По оскаровским меркам, сложно назвать эту категорию престижной: чаще всего внимание к лауреатам обращено лишь со стороны зрителей той страны, которую и представляет фильм-победитель.

Режиссер Пон Чжун Хо

Неудивительно, что триумф «Паразитов» создал у многих впечатление о растущей интернационализации «Оскара» и намек на то, что второстепенной номинации теперь будет уделяться более пристальное внимание. В это же время, многие увидели в победе фильма очередную попытку кинокритиков ответить на обвинения в слишком «белом “Оскаре”». Какими бы ни были мотивы жюри, но зрители, интернет-сообщество и кинокритики согласились, что сатирическая драма Пон Чжун Хо о социальном неравенстве получила награду более, чем заслуженно.

Почетная премия

Призы иностранным деятелям кино появился далеко не сразу. В «золотой век» Голливуда церемония «Оскара» воспринималась, как символ американской киноиндустрии. «Оскар» работал по правилам Голливуда, и нестандартные для американской «фабрики грез» художественные решения долгое время оставались за бортом кинопремии.

В 1947 году Киноакадемия учредила Почетную награду за лучший фильм на иностранном языке, однако присуждение премии происходило от случая к случаю. Регулярным вручение международного «Оскара» началось лишь в 1956 году, когда Киноакадемия окончательно определилась с номинацией, названной «Лучший фильм на иностранном языке».

Принципиальное отличие этого «Оскара» от других наград в том, что победителем является не конкретный человек, а страна. Режиссеру позволялось лишь выйти на сцену за заветной статуэткой, и, во многих случаях, оставить ее себе. Так, фильмы Федерико Феллини четыре раза побеждали в номинации, однако формально культовый итальянский режиссер не является обладателем «Оскара».

Фильм «Паразиты» стал первым лауреатом этой награды, получившим премию под новым названием: с этого года номинация звучит как «Лучший международный художественный фильм».

Какие страны получали международный «Оскар»?

Свои картины на этот конкурс представляли большинство стран мира. Но попасть в шорт-лист Киноакадемии удавалось лишь фильмам из примерно 60-ти государств, причем вдвое меньшему числу стран удавалось получить заветную награду. Одержать победу удавалось не только гигантам мирового кино (например, Италии и Франции), но и государствам, чья киноиндустрия малоизвестна даже среди кинокритиков – Алжиру или Кот-д’Ивуару.

Самым частым обладателем «Оскара» является Италия, которая 31 раз становилась номинантом и 14 раз – победителем. Сохранять лидерство Италии удавалось вплоть до конца XX века: премию регулярно получали такие мэтры, как Федерико Феллини и Витторио Де Сика, а в 90-е – Джузеппе Торнаторе, Роберто Бениньи и Габриэле Сальваторес.

Не отставала и Франция, которая, несмотря на меньшее число побед, получила наибольшее число номинаций в истории – 39. Намного более скромными результатами могут похвастаться другие европейские государства, где число победителей, в зависимости от страны, варьировалось от одного до четырех.

Французские оскароносные режиссеры: Рене Клеман, Жак Тати, Франсуа Трюффо

Среди азиатских стран, безусловный фаворит по числу побед и номинаций – Япония. 3 из 16 номинаций принес стране культовый режиссер Акира Куросава, притом победить ему удавалось лишь дважды: за фильм в жанре дзидайгэки «Расёмон» и экранизацию повести Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» (фильм был представлен от Советского Союза).

В период Холодной войны большинство номинаций получали европейские режиссеры, и лишь изредка в шорт-лист могли попасть картины Мексики, Израиля, Бразилии или африканских государств. Ситуация стала постепенно меняться на рубеже веков: в списках номинантов появились такие страны, как Казахстан, Вьетнам, КНР, Тайвань, Канада, Австралия, Ливан, Иран…

Сегодня попасть в номинации сложнее, чем когда бы то ни было: если в 70-е число подаваемых фильмов редко превышало два десятка, сегодня число их число стремится к сотне. К примеру, из-за низкого конкурса в 1957 году (в тот год лауреатом премии стал фильм Феллини «Дорога») вероятность получения «Оскара» для режиссера составляла 1 к 8.

«Оскар» за «Железным занавесом»

Несмотря на неприятие «капиталистической» голливудской премии, советское руководство охотно отправляло свои фильм на оценку американского жюри. Из 24 отправленных кинолент 9 попали в шорт-лист кинопремии и три из них получили «Оскар».

В 1969 году премию получила семичасовая киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир», ставшая самым продолжительным фильмом-победителем в истории номинации.

В 1981 году Киноакадемия присудила «Оскар» мелодраме «Москва слезам не верит». По воспоминаниям режиссера Владимира Меньшова, получить премию, будучи невыездным, он не мог, и все, что ему оставалось, это пытаться узнать о решении Киноакадемии из радиоприемника. О своей победе он узнал лишь во время просмотра программы «Время», а получить награду ему удалось лишь семь лет спустя, во время церемонии вручения премии «Ника».

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

На премию были также номинированы две ленты Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное Ухо», драма Петра Тодоровского «Военно-полевой роман», последняя работа режиссера Ивана Пырьева «Братья Карамазовы» и драма «Частная жизнь». Фильм «Чайковский», где главную роль исполнил Иннокентий Смоктуновский, был номинирован на «Оскар» в двух номинациях – в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая адаптация музыкального сопровождения».

Современное российское кино было номинировано на «Оскар» шесть раз. В их числе такие картины, как ленты Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», «Кавказский пленник» Сергея Бодрова, «Вор» Павла Чухрая. Чаще всего на номинацию претендовал Никита Михалков, чья картина «Утомленные солнцем» победила в 1994 году.

Не обошлось и без скандалов. В 1999 году лента Михалкова «Сибирский цирюльник» была дисквалифицирована Американской академией киноискусства, а в 2011 широкую общественную дискуссию вызвала лента режиссера «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Режиссер Владимир Меньшов отказался подписать протокол отборочной комиссии, назвав одной из причин – потакание Российского оскаровского комитета «личной власти Михалкова».