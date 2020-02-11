В деле с пеленок: Звезды, которые помогают строить своим детям карьеру

11.02.2020, 18:30, Разное

Дети звезд шоу-бизнеса имеют массу привилегий над остальными, так как их родители могут посодействовать развитию их карьеры. Часто чада именитых артистов не пользуются всеми возможностями, которые у них есть, но в большинстве случаев все же идут по стопам мам и пап. Журналисты издания OANews составили рейтинг звездных детей, которые начали строить карьеру с самого раннего возраста.

Стефания Маликова

Дочь известного российского исполнителя Дмитрия Маликова Стефания с самого детства строит карьеру в модельном бизнесе. Она успела не только выйти на сцену вместе с отцом, но и принять участие в Mercedes-Benz Fashion Week. В шоу-бизнес Стефания Маликова подалась с 15 лет. Буквально через год ей поступило сразу несколько предложений сняться для молодежных журналов. Также будущая звезда активно занимается творчеством. Она уже успела представить несколько композиций, которые не стали хитами, но получили массу отзывов от коллег Дмитрия Маликова. В ноябре минувшего года она получила «Золотой граммофон» за трек «Не спешите нас женить», которую исполнила вместе с ЮрКиссом. Несмотря на появление первых фанатов, на Маликову обрушился шквал критики. Многие обвиняли ее звездного отца в подкупе жюри. Нашлись и те, кто назвал молодую артистку очень талантливой и способной. Недавно Стефания Маликова приняла участие в съемках для молодого бренда одежды. Сейчас она пытается совмещать учебу с развитием собственной карьеры.

Никита Пресняков



Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте также решил пойти по стопам родителей, но выбрал для себя менее распространенный жанр. Он создал рок-группу MULTIVERSE, которая не получила широкую популярность, но привлекла внимание фанатов стиля. Никита Пресняков успешно гастролирует и принимает участие в различных шоу. Недавно он проявил свои вокальные и сценические способности в программе «Один в один», где занял одно из призовых мест. Бабушка Преснякова Алла Пугачева всячески поддерживает начинания внука, но не пытается продвигать его коллектив. Сам артист неоднократно заявлял, что изначально не верил в массовую популярность группы, ввиду чего нескольких десятков концертов в год ему вполне хватает. MULTIVERSE ориентируется и на западную аудиторию, ввиду чего в ее репертуаре есть и песни на английском языке.

Милана Тарасова



Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко также активно привлекает собственную дочь Милану к бизнесу. Недавно она обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором рекламирует ювелирные изделия. Многие фанаты Костенко сошлись на мнении, что в публикации нет ничего плохого, но сама Милана не могла дать согласие на участии в маркетинговом фото в силу своего возраста. Другие же нашли такие начинания матери очень полезными для дочери, так как она еще в юном возрасте начала создавать свое портфолио для модельного бизнеса. Сама Анастасия Костенко не считает привлечение дочери к рекламе чем-то зазорным. По ее словам, она просто прививает Милане любовь к камере и умения работать с публикой, которые в будущем ей определенно пригодятся.

Александр Плющенко



Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, которому сами родители придумали прозвище «Гном Гномыч», в свои годы стал популярным артистом, зарабатывающим солидные гонорары. Родители решили сделать из Саши не просто звезду фигурного катания, но и полноценную медийную персону. Сам мальчик уже сейчас уверенно заявляет, что очень хочет стать, как папа. По информации от источников, близких к звездой семье, за одно выступление Гном Гномыч получает от 32 тысяч рублей, если речь идет о показах одежды. Гонорары за появление Александра Плющенко на льду стартуют от 100 тысяч рублей. На трибунах в Европе и Азии поклонники машут плакатами с надписью Alex и фото юного фигуриста, что говорит о его огромной популярности. За недавние съемки в рекламе зубной пасты вся семья Плющенко заработала около миллиона долларов.

Гарри и Лиза Галкины



Дочь и сын Аллы Пугачевой начали принимать участие в рекламных кампаниях еще несколько лет назад. В 2018 году они стали лицами коллекции Valentin Yudashkin Kids. Информация о гонораре юных звезд держится в секрете, но может достигать рекордных сумм, учитывая популярность их родителей. Сама Пугачева не видит ничего зазорного в работе с самого детства, особенно в случае, если она не приносит никаких хлопот. В марте 2018 года еще до участия в лукбуке Valentin Yudashkin Kids дети появились вместе с Примадонной на одном из модных показов, что также привлекло внимание фанатов.