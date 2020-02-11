Жительница Краснодара пожаловалась на видеокамеры в кабинете гинеколога

11.02.2020, 18:30, Новости дня

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова сообщила в региональный минздрав и прокуратуру об установленной в кабинете УЗИ в женской консультации камере видеонаблюдения.

Женщина пришла в женскую консультацию от калининградского роддома №4 на УЗИ органов малого таза. Когда она разделась, то заметила камеру, установленную напротив кушетки. О том, что ведется съемка, пациентку никто не предупреждал.

«Вообще это достаточно интимный момент, не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний видел это. Потом я проконсультировалась с юристами, которые сказали мне, что это незаконно. В министерство здравоохранения я написала обращение еще 11 октября прошлого года, они ответили быстро. Ответ был таким, что консультация – это публичное место», – рассказала Серебренникова РИА «Новости».

В прокуратуру региона пациентка направила обращение с требованием требования запретить незаконную съемку из-за нарушения закона о неприкосновенности частной жизни и демонтировать видеокамеры. Ведомство перенаправило обращение в женскую консультацию, где заявили, что права пациентов не нарушают.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку сообщений о том, что в Калининграде в кабинетах гинекологов  установлены камеры видеонаблюдения. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в одесском областном онкологическом диспансере в кабинете гинекологии более года сотрудники вели скрытую запись приема, а видео продавали для размещения на зарубежных порносайтах.



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Жительница Краснодара пожаловалась на видеокамеры в кабинете гинеколога

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