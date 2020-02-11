ВОЗ присвоила китайскому коронавирусу официальное название

11.02.2020, 18:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название Covid-19. Как передает «Интерфакс», об этом, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими», — сказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Ранее в организации распространившуюся из Китая инфекцию именовали «новым коронавирусом 2019 года».

«На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент», — заявляла в январе глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.



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ВОЗ присвоила китайскому коронавирусу официальное название

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