Судан выдаст бывшего президента аль-Башира Международному уголовному суду в Гааге

11.02.2020, 18:24, Новости дня

Правящий в Судане суверенный совет передаст экс-президента страны Омара аль-Башира Международному уголовному суду, который обвиняет бывшего лидера Судана в военных преступлениях, преступлениях против человечества и геноциде. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Речь идет о конфликте между повстанцами и правительственными войсками в 2003—2006 годах. В ходе этого конфликта погибли, по оценкам ООН, от 200 тысяч до 400 тысяч человек, около 2,7 млн стали беженцами.

Сам аль-Башир отрицает все обвинения.

Омар аль-Башир, возглавлявший страну 30 лет, был свергнут военными в апреле прошлого года.

 



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Судан выдаст бывшего президента аль-Башира Международному уголовному суду в Гааге

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