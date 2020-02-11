Королева Летиция и король Филипп с дочерьми опубликовали новые официальные портреты, которые теперь будут висеть по всей Испании

11.02.2020, 18:21, Разное

На новых снимках испанская королевская семья позирует, облачившись в нейтральные костюмы, которые не устареют и через время. Король Испании Филипп выбрал серый брючный комплект и малиновый галстук, который для некоторых фото заменил на зеленый. Его супруга Летиция предпочла синее и красное платье-футляр Carolina Herrera. По правую руку от Филиппа на общем семейном портрете — 14-летняя инфанта Леонор, которая является будущей наследницей испанского трона. По левую руку от мамы — ее младшая сестра, 12-летняя инфанта София.

Король Испании Филипп с женой Летицией

Король Испании Филипп, его супруга Летиция и их дети — Леонор и София

София

Леонор, старшая дочь короля Испании

Супруги также опубликовали свои парадные портреты, сделанные в интерьерах мадридского дворца. Летиция позировала в платье модного дома Carolina Herrera, в котором она появлялась в прошлом году на инаугурации японского императора Нарухито. На голове у Летиции корона Flor de Lis — подарок прадеда Филиппа, короля Альфонсо XIII, его супруге Виктории Евгении Баттенбергской. Впервые Летиция надела украшение на торжественный ужин с экс-президентом Аргентины Маурисио Макри и его супругой Хулианой Авадой в 2017 году. Летиция дополнила образ серьгами и двумя одинаковыми браслетами Cartier, которые также принадлежали прабабушке Филиппа.

Король Испании Филипп с женой Летицией Король Испании Филипп Летиция, королева Испании

Все снимки были сделаны мадридским фотографом Эстелой де Кастро. В интервью испанскому HELLO! девушка призналась, что мечтала взять камеру в руки с 12 лет. С детства она просила подружек позировать ей. Девочке повезло, родители поддержали ее увлечение. Но они и представить не могли, что хобби дочки приведет ее во дворец Сарсуэла, официальную резиденцию испанских монархов. По словам фотографа, короля привлекла естественность в ее снимках, опубликованных в проекте Photoespaña. Дворец предоставил ей полную свободу во время создания портретов. Единственное требование — на фото не должно было быть много свободного пространства. Эстеле пришлось хранить в секрете свою работу с королями: «Нельзя было сказать даже племяннице, которая обожает Леонор. Они ровесницы».

Напомним, недавно также обновили свои официальные портреты шведские монархи — кронпринц Даниэль, принцесса Эстель, кронпринцесса Виктория и принц Оскар.