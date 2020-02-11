Кейт Миддлтон исполнила модный трибьют Александру Маккуину, скончавшемуся ровно 10 лет назад

11.02.2020, 18:21, Разное

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом, принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой отправилась с визитом в Военно-медицинский реабилитационный центр в Лафборо. В подобном составе знаменитая британская семья выходила в свет лишь несколько раз за всю историю, и в СМИ сегодня их уже окрестили новой «королевской четверкой». Своевременно, учитывая, что предыдущий квартет, с участием принца Гарри и Меган Маркл, едва ли теперь можно назвать рабочим.

Привлечь внимание к выходу помог также и модный трибьют, который совершила Кейт. Герцогиня выбрала для своего образа пальто в стиле мундир модного дома Alexander McQueen и миди-юбку в тон, отдав дань памяти дизайнеру, скончавшемуся ровно десять лет назад, 11 февраля 2010 года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон и герцогиня КамиллаФотографии королевской семьи появились в сети всего через несколько часов после утечки информации о подготовки Кейт и Уильяма к новому зарубежному туру. Официальный релиз на эту тему монархи еще не обнародовали, однако СМИ активно распространяют информацию, что вскоре герцоги Кембриджские отправятся в Австралию с благотворительной миссией, посвященной проблемам пожаров.

Британский королевский дом поставляет такое количество инфоповодов в день, что кажется, им пора набирать еще пару десятков человек в штат своей пресс-службы. Так, только утром в СМИ распространились новости о разводе старшего внука Елизаветы II и переезде его экс-супруги в Канаду. Якобы ей, как и Меган Маркл, надоели дела королевства, и она намерена увезти своих дочерей к себе на родину. Подтверждения от самих супругов в сети не было и, кажется, не планировалось. Но справится с таким вниманием без официального комментария монархия не смогла. Уже спустя несколько часов в ответ на слухи пришлось делать публикацию в Twitter.

Поскольку Питер и Отем не являются старшими членами королевской семьи, у них не было необходимости официально объявлять о своем расставании в прошлом году. Однако в свете комментариев СМИ делается следующее заявление: после информирования Ее Величества и членов ее семьи Питер и Отем в прошлом году пришли к решению расстаться. Это было лучшее, что они могли сделать для своих детей и сохранения дружбы. Решение о разводе было принято после долгих месяцев дискуссий и является дружеским. Первым приоритетом для пары будет оставаться воспитание детей — дочерей Саванны и Айлы. И Питер и Отем остались проживать в Глостершире, где они в течение последних лет воспитывали своих дочерей,

— прокомментировал Букингемский дворец.