24 канал — остаюсь в Китае — блогер боится украинских врачей больше коронавируса

11.02.2020, 18:21, Новости дня

Украинский блогер, который проживает недалеко от эпицентра распространения коронавируса, не собирается эвакуироваться на родину. Как передаёт «Телеканал новин 24», мужчина считает, что в Китае ему будет безопаснее, поскольку он сомневается в компетентности украинских врачей. Кроме того, он не хочет пробыть на карантине две недели.

ВЕДУЩИЙ: Как известно, украинцы остаются не только в Ухани. К примеру, блогер Владислав Шкроботько сейчас находится в городке Наньян в 400 километрах от Ухани. Мы пытаемся с ним связаться. Я уже слышу, что мы уже связались с Владиславом, и я хочу спросить у него, готов ли он лично вернуться домой на Украину, чем сейчас живёт город и правда ли то, чем нас все пугают о том, что происходит в Китае.

Владислав, я вас приветствую.

ВЛАДИСЛАВ ШКРОБОТЬКО: Здравствуйте.

ВЕДУЩИЙ: Скажите, пожалуйста, первый вопрос: готовы ли вы вернуться на Украину?

ВЛАДИСЛАВ ШКРОБОТЬКО: На данный момент я не готов возвращаться, так как мне кажется, что безопаснее будет, если я здесь буду находиться, в городе Наньян, провинция Хэнань. Я не знаю, какую мне предоставят медицинскую помощь со стороны Украины, если я решу вдруг, есть такая возможность, и заражусь на протяжении своего пути. Мне кажется, безопаснее всё-таки быть здесь. Всё перекрыто, я думаю так будет лучше.

ВЕДУЩИЙ: А расскажите, пожалуйста, поподробнее, какая атмосфера сейчас царит в городе? Вы говорите, что всё закрыто, но если посмотреть ваш блог на YouTube, то не скажешь, что город полностью вымер, никого нельзя увидеть. Что сейчас происходит на улицах в Китае?

ВЛАДИСЛАВ ШКРОБОТЬКО: Да, магазины закрыты, но тем не менее есть некоторые магазины, которые открыты. Аптеки некоторые работают, где можно купить препараты, если вдруг приболел. Люди потихоньку выходят на улицу, не в том количестве, как было до праздников и до этой эпидемии, но тем не менее выходят. Такая вот ситуация на улице.

ВЕДУЩИЙ: По вашим словам, даже несмотря на такую ситуацию, вы говорите, что готовы остаться в Китае, и, по вашим словам, вам там будет безопаснее. Я хотел вас спросить, вопрос из двух частей: почему вы не доверяете нашим украинским врачам и как китайские врачи противостоят распространению?

ВЛАДИСЛАВ ШКРОБОТЬКО: Если учитывать тот факт, что коронавирус произошёл отсюда, из Китая, мне кажется, что китайские врачи более компетенты в этом всём и они могут оказать больше помощи, чем на Украине. На Украине они тоже прогрессируют в этой сфере, и по поводу коронавируса они всё уже узнали. Ну, не знаю. Плюс я услышал, что если я приду на Украину, ребят, которые приехали, их отправят на карантин на две недели. Как бы тоже не хотелось бы этого. Я полностью здоров, на карантине сидеть две недели не особо хотелось бы.

ВЕДУЩИЙ: Владислав, последний вопрос: предлагали ли лично вам эвакуироваться или нет?

ВЛАДИСЛАВ ШКРОБОТЬКО: Лично мне ничего не предлагали, я слышал, что людей забрали с острова Хайнань, а также собираются забирать людей из Ухани. Только собираются, но пока нет, я точно не знаю.

ВЕДУЩИЙ: Большое спасибо, Владислав. На связи был украинец, который продолжает находиться в Китае, несмотря на распространение вируса.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.