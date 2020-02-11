В Архангельске установили забавный дорожный знак для любителей телефонов

11.02.2020, 18:18, Разное

В мэрии Архангельска сообщили об установке необычного дорожного знака. Он расположен у парковки возле предприятия «Горсвет», сообщает телеканал «Царьград».

Внешне знак напоминает обычный «кирпич», однако вместо белого прямоугольника на нем написано «Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме». Городские власти не пояснили, с какой целью он был установлен. Однако глава пресс-службы городской мэрии Ирина Буйновская отметила, что идея получила положительный отзывы жителей, поэтому аналогичные знаки появиться и в других местах. 



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В Архангельске установили забавный дорожный знак для любителей телефонов

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