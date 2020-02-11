Яма сбрил бороду,но оставил усы

11.02.2020, 18:18, Новости дня
Судья шоу «Танцы со звездами», украинский хореограф Влад Яма поделился в Instagram снимком со своей женой Лилианой. Фото сделано в Star Wars Hollywood Studios.
На фото Яа запчатлен под прицелом оружия Дарта Вейдера, героя франшизы «Звездные войны».
«Вообще не страшно. Ну, по крайней мере Лилиане!» – написал он.
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Ваще не страшно!.. * Ну по крайней мере @liliya_yama ♥ *
Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев он занимался в киевском «Данс-центре» и выступал в Украинской федерации современного танца.
Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте «Танцы со звездами», был членом жюри этого проекта, а также шоу «Україна має талант», «Танцюють всі!».
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