Яма сбрил бороду,но оставил усы

11.02.2020, 18:18, Новости дня

Судья шоу «Танцы со звездами», украинский хореограф Влад Яма поделился в Instagram снимком со своей женой Лилианой. Фото сделано в Star Wars Hollywood Studios.

На фото Яа запчатлен под прицелом оружия Дарта Вейдера, героя франшизы «Звездные войны».

«Вообще не страшно. Ну, по крайней мере Лилиане!» – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ваще не страшно!.. * Ну по крайней мере @liliya_yama ♥ *

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 10 Фев 2020 в 7:39 PST

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев он занимался в киевском «Данс-центре» и выступал в Украинской федерации современного танца.

Яма является преподавателем танца со школьных лет. Он принимал участие в проекте «Танцы со звездами», был членом жюри этого проекта, а также шоу «Україна має талант», «Танцюють всі!».