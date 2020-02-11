Правительство России выкупит у Центробанка долю в Сбербанке на бюджетные средства

11.02.2020, 18:18, Новости дня

Банк России и Министерство финансов направили в правительство РФ законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка – крупнейшего коммерческого банка страны. Об этом 11 февраля сообщил Минфин.

Как говорится в официальном заявлении министерства, законопроект предполагает выкуп пакета акций ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния. ФНБ в свою очередь формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета РФ от продажи нефти и должен по закону тратиться на важные инфраструктурные проекты.

В тексте заявления отмечается, что участие Банка России в капитале Сбербанка «ведет к конфликту интересов», поскольку таким образом Центробанк фактически совмещает роли надзорного органа и регулятора с ролью акционера. При этом авторы законопроекта считают целесообразным «сохранить значимое участие государства» в капитале крупнейшего коммерческого банка страны.

«Инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ – обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения», – заключается в заявлении.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил «Интерфаксу», что смена собственника Сбербанка никак не скажется ни на инвестиционных проектах банка, ни на государственных гарантиях по вкладам граждан.

Сбербанк России был основан в 1991 году. Это крупнейшая банковская организация не только в РФ, но и в Восточной и Центральной Европе. Центробанку РФ в Сбербанке принадлежит 50% плюс одна голосующая акция.