Совет Федерации предлагает ввести должность пожизненного сенатора – ее сможет занять бывший президент

11.02.2020, 18:18, Новости дня

Группа российских сенаторов и депутатов подготовила поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ, предложенному Владмиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет Госдумы по законодательству и государственному строительству.

Поправки предлагают дать президентам РФ право после истечения или досрочного прекращения полномочий становиться пожизненными членами Совета Федерации. По задумке сенаторов, бывший президент сможет принять предложение стать пожизненным членом Совфеда или отказаться от него.

Кроме того, поправки предлагают увеличить число сенаторов, назначаемых президентом, с 17 человек из 170 до 30-ти. Из этих тридцати семеро также могут быть назначены сенаторами пожизненно. По задумке авторов, президент сможет назначать пожизненными сенаторами граждан, имеющих выдающиеся заслуги в различных областях.

Для остальных сенаторов предлагается ввести шестилетний срок полномочий. Также поправки предлагают наделить Совет Федерации полномочиями назначать и освобождать от должности председателя Счетной палаты РФ.

Авторами поправок стали глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, сенаторы Светлана Горячева, Алексей Пушков, депутаты Андрей Макаров, Ярослав Нилов и Галина Хованская.

Владимир Путин объявил о планах по внесению поправок к Конституции РФ во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. 20 января законопроект о поправках был внесен в Госдуму и уже 23 января рассмотрен депутатами в первом чтении. Законопроект закрепляет приоритет российских законов над нормами международного права, вводит ограничение на занятие высших должностей для лиц, когда-либо имевших второе гражданство или вид на жительство в другой стране, а также запрещают одному человеку занимать пост президента более двух раз.

Следующее чтение должно состояться в феврале.