Мнение: Их убивали пока вы следили за Оскаром

11.02.2020, 18:12, Разное

Дали и дали. Разве не так? Кто-то в курсе того, что там происходило? Зато главная кинонаграда у «Паразитов», Брэд Питт красавчик – пожурил публично Трампа с оскаром в руках: жалеют звезды Голливуда о том, что импичмент не состоялся.

А у нас тут в России у Любови Соболь снова совесть проснулась:

Пока вы следитие за Оскаром ребятам по делу «Сети» дали 18, 16, 13, 14, 10 лет… после пыток в СИЗО. Кровожадные нелюди. Нет слов. Как так можно? https://t.co/2OlCzCBvzk

— Соболь Любовь (@SobolLubov) February 10, 2020

Недоумевает она, как так может быть: людей сажают, а вы там церемонию смотрите! Совсем забыла, как отрывалась с Алексеем и всей его семьей на открытии выставки Любови Толоконниковой в Москве? Разгар вечеринки «главных оппозиционеров» был аккурат в момент вынесения приговоров задержанным в ходе массовых беспорядков в Москве.

Соболиное внимание – штука переменчивая, то надо за приговорами следить, то за толстячками полуголыми.

А ведь в начале февраля Ваш покорный слуга Гарри Кимович говорил Вам:

Каспаров: сегодняшняя позиция Навального и его ближайшего окружения выглядит уже даже не двусмысленно. pic.twitter.com/mx23QsCQxT

— pani Walewska (@pani_walewska) February 1, 2020

И к слову об Оскаре 2020 года – он установил своеобразный антирекорд, пиком по количеству зрителей стала цифра в 23,6 миллиона человек. Так что Люба, слабо, слабо пристыдить хотите.

Источник: Теория элит



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Мнение: Их убивали пока вы следили за Оскаром

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