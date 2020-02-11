ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса

11.02.2020, 18:12, Новости дня

Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Об этом информирует ТАСС.

Отметим, что накануне СМИ со ссылкой на китайских специалистов сообщили, что испытания вакцины против пневмонии, вызванной новым коронавирусом, на животных закончатся к апрелю.

Во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый коронавирус получил название Covid 19.

На вторник число жертв коронавируса составило в общей сложности 1 тыс. 17 человек. Более 4 тыс. выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.



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ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса

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