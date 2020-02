Пугачаеву, Лободу и Крапивину вместе с другими артистами эвакуировали из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры фильма «Лед 2»

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Во время премьеры фильма российского режиссера Жоры Крыжовникова «Лед 2» в помещении кинотеатра «Октябрь» произошло возгорание проводки. Об этом на своей странице в Instagram сообщила российская певица Алла Пугачева.

По словам артистки, возгорание проводки совпало с моментом, когда по сюжету фильма героиня запела ее песню «Озеро надежды».

«Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала», – написала Пугачева в своем Instagram.

Премьера фильма «ЛЕД 2»Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара,произошло возгорание электропроводки в кинотеатре.Всех срочно эвакуировали из зала.Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню.Нашу песню не задушишь,не убьешь. *

По словам российского актера Александра Петрова, исполнившего в фильме главную роль, во время эвакуации многие дети плакали. «Но это не потому что они испугались, а потому что им не дали досмотреть фильм», – написал актер на своей странице в Instagram.

#лед2 Премьера состоялась, несмотря на эвакуацию в кинотеатре Октябрь. Я верю в приметы. Поэтому. Фильм #Лед2 — народный, значит и премьера тоже должна быть народной, увидимся 14 февраля в кино, мы все, а именно больше 2 тыс человек, создатели фильма, приглашённые люди, хотят досмотреть фильм. Видимо, сегодня писалась история. 14 февраля её досмотрим. И самое главное — дети, многие плакали, не потому что испугались, эвакуация (задымление проводки в кассах, по сути ерунда, но требования пожарной безопасности высокие и браво кинотеатру Октябрь !!!! и людям, у которых не было паники, все выходили спокойно), а потому что детям не дали досмотреть ИХ фильм, в котором они уже находились. Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший. Все в кино, все люди, которые были на премьере — точно ! Потому что все хотят досмотреть фильм, который не с чем сравнить. Спасибо ! * #ПобедимВместе #14февраляНАРОДНАЯпремьера #Лёд2 . Стася, спасибо @milostasii , просто спасибо * Все в кино с 14 февраля.

Российская актриса Юлия Снигирь оставила лаконичный комментарий о произошедшем во время премьеры возгорании, не вдаваясь в подробности эвакуации. «Фильм «Лед 2″ досмотреть не удалось», – сообщила Снигирь.

Фильм Лед-2 досмотреть не удалось, но самое главное понять я успела — это очень трогательное и яркое кино для всей семьи. Спасибо создателям за труд и за талант. Photo @ugolphoto Outfit @wos.brand Style @marimikh Make up @molchanof Hair @marinamelentyeva #лёд2 #премьера #цветнастроениязеленый

Эвакуация из кинотеатра для актера актера Сергея Кузнецова, сыгравшего в фильме одну из ролей, стала поводом для иронии. «Премьера фильма «Лед 2″ прошла с огоньком», – поделился впечатлениями актер.

Премьера фильма «Лёд 2» прошла с ОГОНЬКОМ! * Спасибо всем кто пришёл! @olesyagribok, @pablo_derevyanko, @sergeylavygin, @alexandr_buyanov82, @nata_li_lu — рад был увидеться!!! Про организацию показа и эвакуацию писать ничего не буду. #актерсергейкузнецов #лед2 #премьера #согоньком #кинотеатроктябрь #эвакуация #русскоекино #тарелкихлопушки #актерырастите

«Эвакуация», – написала 11 февраля на своей странице в Instagram украинская певица Светлана Лобода, опубликовав фото с презентации.

Кино Домино… эвакуация !! * #ледтронулся

«Несмотря на срочную эвакуацию, для меня премьера состоялась», – сообщила в Instagram продюсер Натэлла Крапивина.

несмотря на срочную эвакуацию и невозможность досмотреть до конца, лично для меня премьера фильма #ЛЕД2 состоялась! большой красивый эмоциональный семейный и невероятно трогательный! поздравляю всю команду и уже 14го пойду с дочерью смотреть еще раз и надеюсь, ничто мне не помешает досмотреть кино! @artpictures.ru @vodorod_production @lobodaofficial

Москвичи, пришедшие 10 февраля в московский кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Лед 2», описывают случившееся в иной тональности. По словам зрителей, пожарные выходы на третьем этаже, где проходила премьера фильма, оказались закрыты. Это спровоцировало давку и панику.

«Досмотреть фильм не удалось. Сработала пожарная сигнализация. А далее сцена из классических трагедий в стиле Раши. Фильм идет, свет не горит, толпа ищет выход. В холле на третьем этаже – именно здесь был расположен седьмой зал – эвакуационный выход закрыт! Потом охранник вспоминает про запасную дверь. Ок, вышли. А дальше давка на первом этаже. Кто на улицу, кто в гардероб. Мужики сметают и детей, и девушек. А дальше гарь и снова давка и паника. А в новостях: «Эвакуация прошла успешно, 4000 человек эвакуировано за три минуты», – сообщила на своей странице в Instagram пользователь под ником olga myrrr.

* А так все хорошо начиналось… . . Вчера в кинотеатре Октябрь на Арбате прошел предпоказ фильма «Лед2». * Шикарная атмосфера в преддверии 14 февраля навевала романтики, легкости и настраивала на позитивный вечер. Приглашенные звезды, шампанское, пресса, фотосеты, синяя дорожка. Казалось, что может пойти не так? . * Фильм потрясающий, актеры достойно исполнили свои роли, считаю, что вторая часть даже вышла более динамичной, чем первая, эмоциональной, мелодичной, где известные песни в новой аранжировке исполняют сами актеры. . * Но досмотреть фильм увы, не удалось. Сработала пожарная тревога. А далее сцена из классических трагедий в стиле Раши. Фильм идет, свет не горит, толпа ищет выход. В холле 3 этаже, именно здесь был расположен 7 зал, эвакуационный выход закрыт! 2 небольшие лестницы по бокам этажа, на котором 4 зала, а это 1000 человек. Вот и весь путь к спасению. Потом охранник вспоминает про запасную дверь. . * Ок, вышли. А дальше давка на первом этаже. Кто на улицу, кто в гардероб… мужики сметают и детей и девушек. Классика жанра. А дальше гарь и снова давка и паника. . * А в новостях «Эвакуация прошла успешно, 4000 человек эвакуировано за 3 минуты». * . Занавес! Спасибо @karocinema за вечер! . #лед #лед2 #лёд2 #предпоказ #кино #киноновинка #каро #кинотеатр #октябрь #кинотеатроктябрь

«Приехали пожарные машины, началась паника и все начали разъезжаться, не досмотрев фильм», – рассказал пользователь Дмитрий Тикзоров, присутствовавший на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь».

10 февраля 2020 * Закрытая премьера фильма «Лёд 2» в Каро 11 Октябрь * Вечер был полон сюрпризов * . Начиная от известных актеров с кем еще не удалось увидиться за все годы моей работы * до чрезвычайной тревоги * и просьбы всем покинуть здание * . Приехали пожарные машины * началась паника и все начали разъезжаться так и не досмотрев фильм * #лед #лед2 #премьера #огонь #федорбондарчук #актер #продюсер #режиссер #я #лайктайм #лайк #пожар #взаимно #liketime #likeforfollow #likeforlikes #love #like4likes #инстаграм #подпишусьвзаимно #арбат #2020 #вечер

На официальной странице фильма в Instagram возгорание во время премьеры прокомментировали в ироничной манере. «Для многих премьера будет незабываемой», – говорится в сообщении.