МВД хочет ввести ответственность за пропаганду наркотиков

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Министерство внутренних дел планирует внести на рассмотрение Верховной Рады ряд изменений в законы о наркопреступности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, сообщает пресс-служба МВД.

Гогилашвили отметил, что планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, а также признать, что «люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их – это не преступники, а больные». Помимо этого планируется ввести норму по обязательному направлению наркозависимых на лечение.

«МВД активизировало межведомственное взаимодействие в вопросах наркополитики. А именно, мы создали рабочие группы по вопросам противодействия оборота наркотических средств и проводим работу по введению электронного рецепта. Однако, современная наркополитика, противодействие наркопреступности – это еще и эффективное взаимодействие с международными партнерами», – добавил он.

17 января ряд депутатов от «Слуги народа» зарегистрировали в Раде законопроект №2784 с нововведениями, очень похожими на те, которые назвал заместитель министра.

Законопроект увеличивает сроки наказания и размеры штрафов за правонарушения, связанные с оборотом наркотиков, вводит ответственность за их «пропаганду» и уклонение от обследования на употребление наркотиков, а также предлагает усовершенствовать практику принудительного лечения наркозависимых.

Сейчас в Украине нет уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Законопроект предлагает наказывать за это штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.