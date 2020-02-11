МВД хочет ввести ответственность за пропаганду наркотиков

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Министерство внутренних дел планирует внести на рассмотрение Верховной Рады ряд изменений в законы о наркопреступности. Об этом заявил  заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, сообщает пресс-служба МВД.

Гогилашвили отметил, что планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, а также признать, что «люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их – это не преступники, а больные». Помимо этого планируется ввести норму по обязательному направлению наркозависимых на лечение.

«МВД активизировало межведомственное взаимодействие в вопросах наркополитики. А именно, мы создали рабочие группы по вопросам противодействия оборота наркотических средств и проводим работу по введению электронного рецепта. Однако, современная наркополитика, противодействие наркопреступности – это еще и эффективное взаимодействие с международными партнерами», – добавил он.

17 января ряд депутатов от «Слуги народа» зарегистрировали в Раде законопроект №2784 с нововведениями, очень похожими на те, которые назвал заместитель министра.

Законопроект увеличивает сроки наказания и размеры штрафов за правонарушения, связанные с оборотом наркотиков, вводит ответственность за их «пропаганду» и уклонение от обследования на употребление наркотиков, а также предлагает усовершенствовать практику принудительного лечения наркозависимых.

Сейчас в Украине нет уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Законопроект предлагает наказывать за это штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

МВД хочет ввести ответственность за пропаганду наркотиков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Автоновости: Mercedes-Benz оценил дизельный G-класс в рублях

18.12 / Автоновости: Hot or not: 10 отличных альтернатив кроссоверу Opel Grandland X

06.02 / Россия признала гибель «военных специалистов» в Сирии

02.12 / В Сочи главу местного отделения «Альянса врачей» оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет

15.01 / Ушла эпоха: появилось видео объявления Медведева об отставке российского правительства

08.12 / Гончарук не представляет своего ухода в отставку из-за действий Зеленского или Богдана

15.12 / Суд в Виннице восстановил Бевза в должности директора Юго-Западной железной дороги

10.12 / В Брянской области арестовали сотрудника колонии, обвиняемого в избиении заключенного до смерти

05.12 / Французский экс-разведчик — несмотря на происки США, РФ успешна в Сирии и не планирует нападать на Европу

15.01 / Арестован мужчина, смертельно ранивший семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика