Международная федерация шахмат назвала Ялту российским городом

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) назвала Ялту, которая расположена в Крыму, российским городом, пишет ресурс Chess-News.ru на своей странице в Twitter.

В анонсе шахматного турнира в строке места проведения было написано: «Ялта, Россия».

Международная федерация шахмат #ФИДЕ официально признаёт #Крым российским. https://t.co/1gA0GxOLXx pic.twitter.com/tmUmwqDaB7

— Chess-News.ru Шахматы без цензуры (@Chess__News) February 11, 2020

Вскоре после публикации анонс был удален.

Президентом ФИДЕ с октября 2018 года является россиянин Аркадий Дворкович.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.